Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,0289 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,68 руб., максимальный - 15,2795 руб. Было заключено 1076 сделок. Объем торгов составил 1334,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,9329 руб. за юань.

29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10512 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 14,0289 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44221,230 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 853,798 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11856 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,7903 руб. Минимальный курс юаня составил 13,05 руб., максимальный - 15,0696 руб. Было заключено 32880... Минимальный курс юаня составил 13,05 руб., максимальный - 15,0696 руб. Было заключено 32880... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 65375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 95,0624 руб. Минимальный курс евро составил 92,1 руб., максимальный - 101 руб. Было заключено 8555 сделок.... Минимальный курс евро составил 92,1 руб., максимальный - 101 руб. Было заключено 8555 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 67726 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2146 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,9525 руб., максимальный - 90 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 82,9525 руб., максимальный - 90 руб. Было заключено... читать дальше

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Минэкономразвития предложило провести делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги компаний РФ с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим законопроектом, который подготовило... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению вечером во вторник, инвесторы оценивают итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры "конструктивными" и сообщил о намерении "сделать два шага для... Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры "конструктивными" и сообщил о намерении "сделать два шага для... читать дальше

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В Баренцевом море завершается мойвенная путина, которая началась в феврале текущего года после трехлетнего моратория на вылов. Как сообщили "Интерфаксу" в Союзе рыбопромышленников Севера, в настоящий момент суммарный вылов составил 21,6 тыс. тонн. Российская квота на... Российская квота на... читать дальше

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Минцифры РФ не видит необходимости ограничивать провайдерами безлимитных тарифов домашнего интернета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Для провайдеров домашнего интернета не видим необходимости в ограничении безлимитных тарифов", - говорится в ответе на запрос... читать дальше

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"Газпром" заказал прокачку газа по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" на ночь со вторника на среду, свидетельствуют итоги аукциона бронирования на платформе GSA Platform. C 21:00 мск до утра заказана прокачка 0,3 млн куб. м в час, что составляет около 9% пропускной... читать дальше

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Некоторые банки продолжают взимать повышенные комиссии при проведении ряда экономически обоснованных операций, несмотря на рекомендации Банка России воздержаться от этой практики, следует из сообщения ЦБ. "Результаты надзорной деятельности и обращения клиентов кредитных... "Результаты надзорной деятельности и обращения клиентов кредитных... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 73252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1903 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,62 руб., максимальный - 90,0025 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 82,62 руб., максимальный - 90,0025 руб. Было... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте поднялся до 107,2 пункта по сравнению с пересмотренными 105,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Показатель продемонстрировал положительную динамику... читать дальше

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Уолл-стрит активно демонстрирует значительный подъем сегодня благодаря оптимизму инвесторов по поводу итогов первых за две недели очных переговоров представителей России и Украины. Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил... Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил... читать дальше

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ЦБ РФ с 30 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5301,45 (-504,46) руб./грамм; на серебро - 68,35 (-6,69) руб./грамм; на платину - 2729,72 (-256,09) руб./грамм; на палладий - 6216,76 (-583,41) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 96,0085 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 666,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 86,2843 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 742,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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