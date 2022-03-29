29 марта 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Март 2022
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Февраль 2022
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Январь 2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Март 2022
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29 марта 2022 года 08:52
Россия не будет заниматься благотворительностью, и поставлять природный газ за рубеж бесплатно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет оплаты - нет газа (...), благотворительностью мы точно заниматься не намерены и поставлять Западной Европе газ... читать дальше
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29 марта 2022 года 08:44
"Универ Капитал" обратился к Банку России с письмом (в распоряжении "Интерфакса"), где попросил о санации, чтобы избежать банкротства.
"С учетом сложившейся ситуации, с целью защиты прав инвесторов и предотвращения банкротства системно значимого брокера ООО "Универ... читать дальше
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29 марта 2022 года 08:37
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли по итогам третьей сессии подряд на оптимизме инвесторов в отношении запланированных на вторник переговоров России и Украины, сообщает MarketWatch. При этом Nasdaq Composite завершил торги... читать дальше
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29 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,95 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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29 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 8,55 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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29 марта 2022 года 08:29
Цены на нефть продолжают снижаться после резкого обвала накануне на опасениях падения спроса в Китае из-за жестких ограничений, вводимых Пекином в ответ на рост заболеваемости COVID-19.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15... читать дальше
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29 марта 2022 года 08:22
Общее производство золота в России в 2021 году, по предварительной оценке Союза золотопромышленников РФ, осталось примерно на уровне 2020 года и составило 363,5 тонны.
Как сообщает ассоциация, производство добычного золота в слитках выросло на 2%, до 296,9 тонны,... читать дальше
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29 марта 2022 года 08:15
Большинство фондовых рынков Западной Европы завершили ростом торги в понедельник.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,14% и составил 454,17 пункта.
Германский индикатор DAX вырос на 0,78%, французский САС 40 - на 0,54%.... читать дальше
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29 марта 2022 года 08:07
"Московская биржа" 29 марта возобновит торги иностранными акциями, входящими в индекс биржи, в режиме основных торгов наряду с обыкновенными акциями, говорится в сообщении ЦБ.
Торги пройдут с 9:50 до 14:00 мск.
Кроме того, эти бумаги будут доступны в режиме РПС... читать дальше
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29 марта 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 93,7125 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 194,93 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 102,6714 руб. По сравнению...
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29 марта 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:45
Индекс доверия потребителей к экономике... читать дальше
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28 марта 2022 года 19:50
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43367,432 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1245,015 млрд руб., или на...
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28 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,5999 руб.
Минимальный курс евро составил 96,56 руб., максимальный - 105 руб. Было заключено 14004 сделки.... читать дальше
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28 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,9872 руб.
Минимальный курс доллара США составил 89,06 руб., максимальный - 96,5 руб. Было заключено... читать дальше
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28 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 14,9759 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,7002 руб., максимальный - 15,673 руб. Было заключено 17718... читать дальше
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28 марта 2022 года 18:57
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило и отозвало рейтинги Алмазэргиэнбанка, СДМ-банка и Экспобанка. Как сообщается в пресс-релизе агентства, "рейтинги были отозваны по причинам делового характера".
Данное решение было принято до 23 марта, когда... читать дальше
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