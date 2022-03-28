Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 14,9759 руб.

Минимальный курс юаня составил 14,7002 руб., максимальный - 15,673 руб. Было заключено 17718 сделок. Объем торгов составил 10219,96 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 14,8101 руб. за юань.

28 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 14,9759 руб.

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Россия не будет заниматься благотворительностью, и поставлять природный газ за рубеж бесплатно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет оплаты - нет газа (...), благотворительностью мы точно заниматься не намерены и поставлять Западной Европе газ... "Нет оплаты - нет газа (...), благотворительностью мы точно заниматься не намерены и поставлять Западной Европе газ... читать дальше

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"Универ Капитал" обратился к Банку России с письмом (в распоряжении "Интерфакса"), где попросил о санации, чтобы избежать банкротства. "С учетом сложившейся ситуации, с целью защиты прав инвесторов и предотвращения банкротства системно значимого брокера ООО "Универ... "С учетом сложившейся ситуации, с целью защиты прав инвесторов и предотвращения банкротства системно значимого брокера ООО "Универ... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли по итогам третьей сессии подряд на оптимизме инвесторов в отношении запланированных на вторник переговоров России и Украины, сообщает MarketWatch. При этом Nasdaq Composite завершил торги... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,95 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 8,55 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться после резкого обвала накануне на опасениях падения спроса в Китае из-за жестких ограничений, вводимых Пекином в ответ на рост заболеваемости COVID-19. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15... читать дальше

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Общее производство золота в России в 2021 году, по предварительной оценке Союза золотопромышленников РФ, осталось примерно на уровне 2020 года и составило 363,5 тонны. Как сообщает ассоциация, производство добычного золота в слитках выросло на 2%, до 296,9 тонны,... Как сообщает ассоциация, производство добычного золота в слитках выросло на 2%, до 296,9 тонны,... читать дальше

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Большинство фондовых рынков Западной Европы завершили ростом торги в понедельник. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,14% и составил 454,17 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,14% и составил 454,17 пункта. Германский индикатор DAX вырос на 0,78%, французский САС 40 - на 0,54%.... Германский индикатор DAX вырос на 0,78%, французский САС 40 - на 0,54%.... читать дальше

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"Московская биржа" 29 марта возобновит торги иностранными акциями, входящими в индекс биржи, в режиме основных торгов наряду с обыкновенными акциями, говорится в сообщении ЦБ. Торги пройдут с 9:50 до 14:00 мск. Торги пройдут с 9:50 до 14:00 мск. Кроме того, эти бумаги будут доступны в режиме РПС... Кроме того, эти бумаги будут доступны в режиме РПС... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 93,7125 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 194,93 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 102,6714 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 102,6714 руб. По сравнению...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Индекс доверия потребителей к экономике... Индекс доверия потребителей к экономике... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43367,432 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1245,015 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,5999 руб. Минимальный курс евро составил 96,56 руб., максимальный - 105 руб. Было заключено 14004 сделки.... Минимальный курс евро составил 96,56 руб., максимальный - 105 руб. Было заключено 14004 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,9872 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,06 руб., максимальный - 96,5 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 89,06 руб., максимальный - 96,5 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 14,9759 руб. Минимальный курс юаня составил 14,7002 руб., максимальный - 15,673 руб. Было заключено 17718... Минимальный курс юаня составил 14,7002 руб., максимальный - 15,673 руб. Было заключено 17718... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило и отозвало рейтинги Алмазэргиэнбанка, СДМ-банка и Экспобанка. Как сообщается в пресс-релизе агентства, "рейтинги были отозваны по причинам делового характера". Данное решение было принято до 23 марта, когда... Данное решение было принято до 23 марта, когда... читать дальше

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