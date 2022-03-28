.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1192,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3197,48 млрд руб.
.
28 марта 2022 года 09:29
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1192,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3197,48 млрд руб.
|0
28 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 марта составили по Российской Федерации 1192,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1113,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1271,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1166,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 марта составили 3197,48 млрд руб. против 3749,67723 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 марта 2022 года 08:52
Россия не будет заниматься благотворительностью, и поставлять природный газ за рубеж бесплатно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет оплаты - нет газа (...), благотворительностью мы точно заниматься не намерены и поставлять Западной Европе газ... читать дальше
.29 марта 2022 года 08:44
"Универ Капитал" обратился к Банку России с письмом (в распоряжении "Интерфакса"), где попросил о санации, чтобы избежать банкротства. "С учетом сложившейся ситуации, с целью защиты прав инвесторов и предотвращения банкротства системно значимого брокера ООО "Универ... читать дальше
.29 марта 2022 года 08:37
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли по итогам третьей сессии подряд на оптимизме инвесторов в отношении запланированных на вторник переговоров России и Украины, сообщает MarketWatch. При этом Nasdaq Composite завершил торги... читать дальше
.29 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,95 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.29 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 8,55 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.29 марта 2022 года 08:29
Цены на нефть продолжают снижаться после резкого обвала накануне на опасениях падения спроса в Китае из-за жестких ограничений, вводимых Пекином в ответ на рост заболеваемости COVID-19. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15... читать дальше
.29 марта 2022 года 08:22
Общее производство золота в России в 2021 году, по предварительной оценке Союза золотопромышленников РФ, осталось примерно на уровне 2020 года и составило 363,5 тонны. Как сообщает ассоциация, производство добычного золота в слитках выросло на 2%, до 296,9 тонны,... читать дальше
.29 марта 2022 года 08:15
Большинство фондовых рынков Западной Европы завершили ростом торги в понедельник. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,14% и составил 454,17 пункта. Германский индикатор DAX вырос на 0,78%, французский САС 40 - на 0,54%.... читать дальше
.29 марта 2022 года 08:07
"Московская биржа" 29 марта возобновит торги иностранными акциями, входящими в индекс биржи, в режиме основных торгов наряду с обыкновенными акциями, говорится в сообщении ЦБ. Торги пройдут с 9:50 до 14:00 мск. Кроме того, эти бумаги будут доступны в режиме РПС... читать дальше
.29 марта 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 93,7125 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 194,93 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 102,6714 руб. По сравнению...
.29 марта 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:45 Индекс доверия потребителей к экономике... читать дальше
.28 марта 2022 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 марта снизилась на 2,79% и составила 43367,432 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43367,432 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1245,015 млрд руб., или на...
.28 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,5999 руб. Минимальный курс евро составил 96,56 руб., максимальный - 105 руб. Было заключено 14004 сделки.... читать дальше
.28 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,9872 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,06 руб., максимальный - 96,5 руб. Было заключено... читать дальше
.28 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 14,9759 руб. Минимальный курс юаня составил 14,7002 руб., максимальный - 15,673 руб. Было заключено 17718... читать дальше
.28 марта 2022 года 18:57
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило и отозвало рейтинги Алмазэргиэнбанка, СДМ-банка и Экспобанка. Как сообщается в пресс-релизе агентства, "рейтинги были отозваны по причинам делового характера". Данное решение было принято до 23 марта, когда... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.