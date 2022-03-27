ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 марта в размере 95,6618 руб., евро - 105,2662 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 105,2662 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,17 коп.

27 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 95,6618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,40 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43367,432 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1245,015 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,5999 руб. Минимальный курс евро составил 96,56 руб., максимальный - 105 руб. Было заключено 14004 сделки.... Минимальный курс евро составил 96,56 руб., максимальный - 105 руб. Было заключено 14004 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,9872 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,06 руб., максимальный - 96,5 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 89,06 руб., максимальный - 96,5 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 14,9759 руб. Минимальный курс юаня составил 14,7002 руб., максимальный - 15,673 руб. Было заключено 17718... Минимальный курс юаня составил 14,7002 руб., максимальный - 15,673 руб. Было заключено 17718... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило и отозвало рейтинги Алмазэргиэнбанка, СДМ-банка и Экспобанка. Как сообщается в пресс-релизе агентства, "рейтинги были отозваны по причинам делового характера". Данное решение было принято до 23 марта, когда... Данное решение было принято до 23 марта, когда... читать дальше

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Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль биржи по итогам 2021 года выросла на 11,6%, составив 28,1 млрд рублей. Годовое собрание акционеров назначено на 28 апреля в заочной... Годовое собрание акционеров назначено на 28 апреля в заочной... читать дальше

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Предложение Минэнерго о неприменении тарифных последствий для сетевых компаний за неисполнение инвестпрограмм "поддержано", сообщило министерство со ссылкой на заместителя министра Анастасию Бондаренко. От выполнения инвестиционных программ зависит объем необходимой... От выполнения инвестиционных программ зависит объем необходимой... читать дальше

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Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется направлять в качестве взносов в компании, оказавшиеся в сложной ситуации в связи с санкциями, для покупки акций на фондовом рынке в целях его поддержки они пока не используются, сообщил министр финансов РФ Антон... читать дальше

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Проект бюджета США на 2023 финансовый год включает в себя выделение $6,9 млрд на помощь Украине, НАТО и на нужды европейской безопасности, сообщил телеканал CNBC. Телеканал уточняет, что это лишь часть планируемых общих трат на оборону в размере $813 млрд. По данным... Телеканал уточняет, что это лишь часть планируемых общих трат на оборону в размере $813 млрд. По данным... читать дальше

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Нефтяные цены ускорили падение в ходе торгов в понедельник, давление на котировки оказывают сообщения о введении Китаем серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43... Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,5155 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,7875 руб., максимальный - 97 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,7875 руб., максимальный - 97 руб. Было... читать дальше

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Золото продолжает дешеветь в понедельник на фоне активного укрепления доллара и сдержанного оптимизма в преддверии нового раунда переговоров России и Украины. Апрельские фьючерсы на золото подешевели на 0,9% в ходе торгов на бирже Comex, до $1937,4 за тройскую... Апрельские фьючерсы на золото подешевели на 0,9% в ходе торгов на бирже Comex, до $1937,4 за тройскую... читать дальше

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что компании будут расплачиваться с Россией за газ в соответствии с контрактами, которые в основном номинированы в евро. "Контракты, о которых нам известно, все главным образом основаны на евро. И компании будут платить в соответствии с... "Контракты, о которых нам известно, все главным образом основаны на евро. И компании будут платить в соответствии с... читать дальше

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Бывший глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев, занимавший последние 9 лет пост советника председателя Банка России, покидает ЦБ 31 марта в связи с выходом на пенсию, следует из сообщения регулятора. Игнатьев возглавлял Банк России в 2002-2013 годах. Советником председателя ЦБ он... Игнатьев возглавлял Банк России в 2002-2013 годах. Советником председателя ЦБ он... читать дальше

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АКРА подтвердило рейтинг Международного инвестиционного банка (МИБа) по международной шкале на уровне "А", при этом изменив прогноз на "негативный"; по национальной шкале рейтинг банка и его облигаций подтвержден на уровне "ААА (RU)" со "стабильным"... читать дальше

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Криптовалюты дорожают в понедельник благодаря сдержанному оптимизму инвесторов в отношении нового раунда переговоров между Россией и Украиной. Цена биткойна к 16:56 мск поднялась на 3,5%, до $47,703 тыс., согласно данным CoinDesk. Курс превысил отметку в $47 тыс.... Цена биткойна к 16:56 мск поднялась на 3,5%, до $47,703 тыс., согласно данным CoinDesk. Курс превысил отметку в $47 тыс.... читать дальше

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