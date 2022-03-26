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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 марта в размере 95,6618 руб., евро - 105,2662 руб.
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26 марта 2022 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 марта в размере 95,6618 руб., евро - 105,2662 руб.
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26 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 95,6618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,40 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 105,2662 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,17 коп.
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