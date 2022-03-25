Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 15,2052 руб.

Минимальный курс юаня составил 14,706 руб., максимальный - 15,5512 руб. Было заключено 14573 сделки. Объем торгов составил 8668,77 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 15,468 руб. за юань.

25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 15,2052 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44612,447 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1589,905 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22554 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 103,2433 руб. Минимальный курс евро составил 98,11 руб., максимальный - 107,01 руб. Было заключено 10602... Минимальный курс евро составил 98,11 руб., максимальный - 107,01 руб. Было заключено 10602... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 15,2052 руб. Минимальный курс юаня составил 14,706 руб., максимальный - 15,5512 руб. Было заключено 14573... Минимальный курс юаня составил 14,706 руб., максимальный - 15,5512 руб. Было заключено 14573... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4628 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 95,7043 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,0375 руб., максимальный - 99,855 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 92,0375 руб., максимальный - 99,855 руб. Было... читать дальше

.

ЦБ РФ спустя непродолжительное время после решения о приостановке покупки золота у кредитных организаций для удовлетворения спроса населения на этот актив, возобновляет эти операции. "Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем... "Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем... читать дальше

.

Более половины американских семей не платили федеральный подоходный налог в 2021 году в связи с налоговыми льготами и вычетами, а также стимулирующими программами, действовавшими в США в связи с пандемией COVID-19. Согласно данным аналитического центра Tax Policy Center, доля... читать дальше

.

Власти Швейцарии вводят в полном объеме санкции против России, которые ранее одобрил ЕС в рамках четвертого санкционного пакета, из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении швейцарского правительства. В нем отмечается, что ограничения вступают в силу в пятницу в 23:00... читать дальше

.

Министерство промышленности и торговли РФ предложило внести правки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие отвязку расчета налогов от курса иностранной валюты при уплате НДПИ на коксующийся уголь и железорудное сырье, а также акциза на жидкую сталь, следует из письма... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в марте упал до 59,4 пункта по сравнению с 62,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительные данные показали снижение индекса в марте до 59,7... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4895 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 95,5251 руб. Минимальный курс доллара США составил 92 руб., максимальный - 97,7 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 92 руб., максимальный - 97,7 руб. Было заключено... читать дальше

.

Возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы предлагается ввести в России до 31 декабря, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Российской трехсторонней... читать дальше

.

Доходность десятилетних гособлигаций США в ходе торгов в пятницу достигала 2,475% годовых, обновив максимум с 9 мая 2019 года, на ожиданиях более агрессивной политики Федрезерва, сообщает CNBC. Доходность 5-летних US Treasuries увеличилась на 13,4 базисного пункта - до... Доходность 5-летних US Treasuries увеличилась на 13,4 базисного пункта - до... читать дальше

.

Петербургский аэропорт "Пулково" в весенне-летнем расписании полетов, которое начнется 27 марта, планирует обслуживать рейсы по 30 международным направлениям, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта). "Авиакомпании... "Авиакомпании... читать дальше

.

Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в начале торгов в пятницу. В центре внимания инвесторов - второй день встреч президента США Джо Байдена с европейскими союзниками, по итогам которых может быть объявлено о новых санкциях в отношении России. Кроме... Кроме... читать дальше

.

ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6017,86 (+9,03) руб./грамм; на серебро - 77,86 (+0,62) руб./грамм; на платину - 3140,18 (-21,87) руб./грамм; на палладий - 7658,23 (-262,34) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Производство овощей в зимних теплицах в РФ с начала 2022 года выросло на 10,9% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 278,6 тыс. тонн, сообщил Минсельхоз. В частности, урожая тепличных огурцов увеличился на 8,8%, до 174,6 тыс. тонн, томатов - на 14,1%, до 86 тыс.... читать дальше

.