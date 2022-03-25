Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 95,7043 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,0375 руб., максимальный - 99,855 руб. Было заключено 15014 сделок. Объем торгов составил 157044,14 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96 руб. за доллар США.

25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4628 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 95,7043 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44612,447 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1589,905 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22554 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 103,2433 руб. Минимальный курс евро составил 98,11 руб., максимальный - 107,01 руб. Было заключено 10602... Минимальный курс евро составил 98,11 руб., максимальный - 107,01 руб. Было заключено 10602... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 15,2052 руб. Минимальный курс юаня составил 14,706 руб., максимальный - 15,5512 руб. Было заключено 14573... Минимальный курс юаня составил 14,706 руб., максимальный - 15,5512 руб. Было заключено 14573... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4628 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 95,7043 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,0375 руб., максимальный - 99,855 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 92,0375 руб., максимальный - 99,855 руб. Было... читать дальше

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ЦБ РФ спустя непродолжительное время после решения о приостановке покупки золота у кредитных организаций для удовлетворения спроса населения на этот актив, возобновляет эти операции. "Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем... "Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем... читать дальше

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Более половины американских семей не платили федеральный подоходный налог в 2021 году в связи с налоговыми льготами и вычетами, а также стимулирующими программами, действовавшими в США в связи с пандемией COVID-19. Согласно данным аналитического центра Tax Policy Center, доля... читать дальше

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Власти Швейцарии вводят в полном объеме санкции против России, которые ранее одобрил ЕС в рамках четвертого санкционного пакета, из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении швейцарского правительства. В нем отмечается, что ограничения вступают в силу в пятницу в 23:00... читать дальше

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Министерство промышленности и торговли РФ предложило внести правки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие отвязку расчета налогов от курса иностранной валюты при уплате НДПИ на коксующийся уголь и железорудное сырье, а также акциза на жидкую сталь, следует из письма... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте упал до 59,4 пункта по сравнению с 62,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительные данные показали снижение индекса в марте до 59,7... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4895 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 95,5251 руб. Минимальный курс доллара США составил 92 руб., максимальный - 97,7 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 92 руб., максимальный - 97,7 руб. Было заключено... читать дальше

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Возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы предлагается ввести в России до 31 декабря, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Российской трехсторонней... читать дальше

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Доходность десятилетних гособлигаций США в ходе торгов в пятницу достигала 2,475% годовых, обновив максимум с 9 мая 2019 года, на ожиданиях более агрессивной политики Федрезерва, сообщает CNBC. Доходность 5-летних US Treasuries увеличилась на 13,4 базисного пункта - до... Доходность 5-летних US Treasuries увеличилась на 13,4 базисного пункта - до... читать дальше

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Петербургский аэропорт "Пулково" в весенне-летнем расписании полетов, которое начнется 27 марта, планирует обслуживать рейсы по 30 международным направлениям, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта). "Авиакомпании... "Авиакомпании... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в начале торгов в пятницу. В центре внимания инвесторов - второй день встреч президента США Джо Байдена с европейскими союзниками, по итогам которых может быть объявлено о новых санкциях в отношении России. Кроме... Кроме... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6017,86 (+9,03) руб./грамм; на серебро - 77,86 (+0,62) руб./грамм; на платину - 3140,18 (-21,87) руб./грамм; на палладий - 7658,23 (-262,34) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Производство овощей в зимних теплицах в РФ с начала 2022 года выросло на 10,9% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 278,6 тыс. тонн, сообщил Минсельхоз. В частности, урожая тепличных огурцов увеличился на 8,8%, до 174,6 тыс. тонн, томатов - на 14,1%, до 86 тыс.... читать дальше

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