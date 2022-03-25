25 марта 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
25 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.03 по 03.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|28.03.2022
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Февраль 2022
|29.03.2022
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Март 2022
|29.03.2022
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Февраль 2022
|29.03.2022
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Январь 2022
|29.03.2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Март 2022
|30.03.2022
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Январь 2022
|30.03.2022
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Февраль 2022
|30.03.2022
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Март 2022
|30.03.2022
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Март 2022
|30.03.2022
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2021
|30.03.2022
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Март 2022
|30.03.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 19 по 25 марта
|31.03.2022
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|IV квартал 2021
|31.03.2022
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Февраль 2022
|31.03.2022
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Март 2022
|31.03.2022
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Февраль 2022
|31.03.2022
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Март 2022
|31.03.2022
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Март 2022
|31.03.2022
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Февраль 2022
|31.03.2022
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Февраль 2022
|31.03.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Март 2022
|31.03.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 марта
|31.03.2022
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Февраль 2022
|31.03.2022
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Январь 2022
|31.03.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 марта
|31.03.2022
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Март 2022
|01.04.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Март 2022
|01.04.2022
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Март 2022
|01.04.2022
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Март 2022
|01.04.2022
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Февраль 2022
|03.04.2022
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Март 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 марта 2022 года 20:05
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44612,447 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1589,905 млрд руб., или на...
.
25 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22554 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 103,2433 руб.
Минимальный курс евро составил 98,11 руб., максимальный - 107,01 руб. Было заключено 10602... читать дальше
.
25 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 15,2052 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,706 руб., максимальный - 15,5512 руб. Было заключено 14573... читать дальше
.
25 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4628 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 95,7043 руб.
Минимальный курс доллара США составил 92,0375 руб., максимальный - 99,855 руб. Было... читать дальше
.
25 марта 2022 года 19:02
ЦБ РФ спустя непродолжительное время после решения о приостановке покупки золота у кредитных организаций для удовлетворения спроса населения на этот актив, возобновляет эти операции.
"Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем... читать дальше
.
25 марта 2022 года 18:47
Более половины американских семей не платили федеральный подоходный налог в 2021 году в связи с налоговыми льготами и вычетами, а также стимулирующими программами, действовавшими в США в связи с пандемией COVID-19. Согласно данным аналитического центра Tax Policy Center, доля... читать дальше
.
25 марта 2022 года 18:21
Власти Швейцарии вводят в полном объеме санкции против России, которые ранее одобрил ЕС в рамках четвертого санкционного пакета, из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении швейцарского правительства. В нем отмечается, что ограничения вступают в силу в пятницу в 23:00... читать дальше
.
25 марта 2022 года 18:14
Министерство промышленности и торговли РФ предложило внести правки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие отвязку расчета налогов от курса иностранной валюты при уплате НДПИ на коксующийся уголь и железорудное сырье, а также акциза на жидкую сталь, следует из письма... читать дальше
.
25 марта 2022 года 18:07
Индекс потребительского доверия в США в марте упал до 59,4 пункта по сравнению с 62,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительные данные показали снижение индекса в марте до 59,7... читать дальше
.
25 марта 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4895 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 95,5251 руб.
Минимальный курс доллара США составил 92 руб., максимальный - 97,7 руб. Было заключено... читать дальше
.
25 марта 2022 года 17:49
Возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы предлагается ввести в России до 31 декабря, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Российской трехсторонней... читать дальше
.
25 марта 2022 года 17:42
Доходность десятилетних гособлигаций США в ходе торгов в пятницу достигала 2,475% годовых, обновив максимум с 9 мая 2019 года, на ожиданиях более агрессивной политики Федрезерва, сообщает CNBC.
Доходность 5-летних US Treasuries увеличилась на 13,4 базисного пункта - до... читать дальше
.
25 марта 2022 года 17:35
Петербургский аэропорт "Пулково" в весенне-летнем расписании полетов, которое начнется 27 марта, планирует обслуживать рейсы по 30 международным направлениям, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта).
"Авиакомпании... читать дальше
.
25 марта 2022 года 17:26
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в начале торгов в пятницу. В центре внимания инвесторов - второй день встреч президента США Джо Байдена с европейскими союзниками, по итогам которых может быть объявлено о новых санкциях в отношении России.
Кроме... читать дальше
.
25 марта 2022 года 17:18
ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6017,86 (+9,03) руб./грамм; на серебро - 77,86 (+0,62) руб./грамм; на платину - 3140,18 (-21,87) руб./грамм; на палладий - 7658,23 (-262,34) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
.
25 марта 2022 года 17:16
Производство овощей в зимних теплицах в РФ с начала 2022 года выросло на 10,9% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 278,6 тыс. тонн, сообщил Минсельхоз. В частности, урожая тепличных огурцов увеличился на 8,8%, до 174,6 тыс. тонн, томатов - на 14,1%, до 86 тыс.... читать дальше
.