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25 марта 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 103,4581 руб.
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25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 103,4581 руб. Минимальный курс евро составил 99,5 руб., максимальный - 107,2325 руб. Было заключено 5132 сделки. Объем торгов составил 55944,96 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 102,22 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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