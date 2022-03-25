.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 15,2564 руб.
.
25 марта 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 15,2564 руб.
|0
25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 453 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 15,2564 руб. Минимальный курс юаня составил 15 руб., максимальный - 15,9297 руб. Было заключено 803 сделки. Объем торгов составил 1621,5 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 15,2499 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 марта 2022 года 14:26
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) на уровне "ruA+", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, в 2021 году отмечается снижение скорректированного... читать дальше
.25 марта 2022 года 14:23
Московский аэропорт "Домодедово" в весеннее-летнем расписании полетов, которое начнется 27 марта, планирует обслуживать рейсы по 81 направлению. На внутренних линиях авиакомпании-партнеры "Домодедово" запланировали регулярные рейсы по 53 направлениям, сообщила... читать дальше
.25 марта 2022 года 14:16
Выдача льготной ипотеки с господдержкой может занять 75-80% от общего объема продаж, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Программа льготной ипотеки достаточно широкая, и буквально на днях было принято решение правительством и президентом. Мы уже начали принимать заявки под 12%,... читать дальше
.25 марта 2022 года 14:05
ВСС в связи с уходом западных перестраховщиков предлагает создать фонд заимствований под управлением РНПК
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил регулятору рассмотреть идею создания специального фонда, из которого российские перестраховщики смогут занимать средства для оплаты долей западных перестраховщиков в убытках в случае невозможности получить от них перестраховочное... читать дальше
.25 марта 2022 года 14:05
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций МТС серий БО-01 - БО-02, 001P-03, а также 001P-06 - 001P-18 на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за... читать дальше
.25 марта 2022 года 13:46
Объем выпуска автомобилей в Великобритании в прошлом месяце стал минимальным для февраля с 2009 года преимущественно из-за глобального дефицита полупроводниковых компонентов, который привел к приостановке работы некоторых заводов в стране. Падение производства наблюдается... читать дальше
.25 марта 2022 года 13:45
Российские цветоводы в 2021 году вырастили 338,9 млн штук цветов и бутонов, что на 21,4% больше, чем в 2020 году. С уровня 2016 года (200,8 млн штук) производство цветов увеличилось на 68%, сообщает Минсельхоз. Наиболее активно цветоводство развивается в Московской,... читать дальше
.25 марта 2022 года 13:34
Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны института Ifo в марте упал сильнее прогнозов. Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце снизилось до 90,8 пункта с пересмотренных 98,5 пункта в... читать дальше
.25 марта 2022 года 13:32
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) ("Россети Урал", входит в группу "Россети" (MOEX: RSTI) ) на уровне "ruAA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Риск-профиль отрасли... читать дальше
.25 марта 2022 года 13:16
"Газпром" скоро определит аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях - Песков
"Газпром" в ближайшие дни определит аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях, эта информация будет доведена до покупателей топлива, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На просьбу "Интерфакса" прокомментировать... читать дальше
.25 марта 2022 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 100,45 пункта (3,896%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2478,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2663,55 (+3,3%) пункта,... читать дальше
.25 марта 2022 года 13:15
ПАО "Детский мир" приняло решение 11 апреля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Компания разместила 7-летний выпуск в апреле 2019 года с... читать дальше
.25 марта 2022 года 13:04
Япония и Франция заморозили новые инвестиции в проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ 2", пишет Bloomberg со ссылкой на газету Nikkei. Источники японского издания поясняют, что санкции против России препятствуют денежным переводам из банков. Mitsui & Co. и JOGMEC владеют 10%... читать дальше
.25 марта 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 25 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 85,05/115,95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,05/115,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
.25 марта 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,65/122,75 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 77 коп., Cредний курс продажи упал на...
.25 марта 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 90,98/119,1 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,98/119,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 44 коп., Cредний курс продажи...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.