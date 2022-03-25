Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3237,9 млрд руб.

25 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 марта по данным на начало операционного дня выросло до 3237,9 млрд руб.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) на уровне "ruA+", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, в 2021 году отмечается снижение скорректированного... Как отмечает агентство, в 2021 году отмечается снижение скорректированного... читать дальше

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Московский аэропорт "Домодедово" в весеннее-летнем расписании полетов, которое начнется 27 марта, планирует обслуживать рейсы по 81 направлению. На внутренних линиях авиакомпании-партнеры "Домодедово" запланировали регулярные рейсы по 53 направлениям, сообщила... На внутренних линиях авиакомпании-партнеры "Домодедово" запланировали регулярные рейсы по 53 направлениям, сообщила... читать дальше

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Выдача льготной ипотеки с господдержкой может занять 75-80% от общего объема продаж, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Программа льготной ипотеки достаточно широкая, и буквально на днях было принято решение правительством и президентом. Мы уже начали принимать заявки под 12%,... читать дальше

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил регулятору рассмотреть идею создания специального фонда, из которого российские перестраховщики смогут занимать средства для оплаты долей западных перестраховщиков в убытках в случае невозможности получить от них перестраховочное... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций МТС серий БО-01 - БО-02, 001P-03, а также 001P-06 - 001P-18 на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за... По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за... читать дальше

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Объем выпуска автомобилей в Великобритании в прошлом месяце стал минимальным для февраля с 2009 года преимущественно из-за глобального дефицита полупроводниковых компонентов, который привел к приостановке работы некоторых заводов в стране. Падение производства наблюдается... читать дальше

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Российские цветоводы в 2021 году вырастили 338,9 млн штук цветов и бутонов, что на 21,4% больше, чем в 2020 году. С уровня 2016 года (200,8 млн штук) производство цветов увеличилось на 68%, сообщает Минсельхоз. Наиболее активно цветоводство развивается в Московской,... Наиболее активно цветоводство развивается в Московской,... читать дальше

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Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны института Ifo в марте упал сильнее прогнозов. Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце снизилось до 90,8 пункта с пересмотренных 98,5 пункта в... Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце снизилось до 90,8 пункта с пересмотренных 98,5 пункта в... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) ("Россети Урал", входит в группу "Россети" (MOEX: RSTI) ) на уровне "ruAA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Риск-профиль отрасли... Риск-профиль отрасли... читать дальше

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"Газпром" в ближайшие дни определит аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях, эта информация будет доведена до покупателей топлива, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На просьбу "Интерфакса" прокомментировать... На просьбу "Интерфакса" прокомментировать... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 100,45 пункта (3,896%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2478,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2663,55 (+3,3%) пункта,... читать дальше

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ПАО "Детский мир" приняло решение 11 апреля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Компания разместила 7-летний выпуск в апреле 2019 года с... Компания разместила 7-летний выпуск в апреле 2019 года с... читать дальше

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Япония и Франция заморозили новые инвестиции в проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ 2", пишет Bloomberg со ссылкой на газету Nikkei. Источники японского издания поясняют, что санкции против России препятствуют денежным переводам из банков. Mitsui & Co. и JOGMEC владеют 10%... Mitsui & Co. и JOGMEC владеют 10%... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,05/115,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,65/122,75 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 77 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,98/119,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 44 коп., Cредний курс продажи...

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