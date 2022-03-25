25 марта 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
25 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Март 2022
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Февраль 2022
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Февраль 2022
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Март 2022
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Март 2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 марта 2022 года 14:26
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) на уровне "ruA+", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Как отмечает агентство, в 2021 году отмечается снижение скорректированного... читать дальше
.
25 марта 2022 года 14:23
Московский аэропорт "Домодедово" в весеннее-летнем расписании полетов, которое начнется 27 марта, планирует обслуживать рейсы по 81 направлению.
На внутренних линиях авиакомпании-партнеры "Домодедово" запланировали регулярные рейсы по 53 направлениям, сообщила... читать дальше
.
25 марта 2022 года 14:16
Выдача льготной ипотеки с господдержкой может занять 75-80% от общего объема продаж, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Программа льготной ипотеки достаточно широкая, и буквально на днях было принято решение правительством и президентом. Мы уже начали принимать заявки под 12%,... читать дальше
.
25 марта 2022 года 14:05
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил регулятору рассмотреть идею создания специального фонда, из которого российские перестраховщики смогут занимать средства для оплаты долей западных перестраховщиков в убытках в случае невозможности получить от них перестраховочное... читать дальше
.
25 марта 2022 года 14:05
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций МТС серий БО-01 - БО-02, 001P-03, а также 001P-06 - 001P-18 на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за... читать дальше
.
25 марта 2022 года 13:46
Объем выпуска автомобилей в Великобритании в прошлом месяце стал минимальным для февраля с 2009 года преимущественно из-за глобального дефицита полупроводниковых компонентов, который привел к приостановке работы некоторых заводов в стране. Падение производства наблюдается... читать дальше
.
25 марта 2022 года 13:45
Российские цветоводы в 2021 году вырастили 338,9 млн штук цветов и бутонов, что на 21,4% больше, чем в 2020 году. С уровня 2016 года (200,8 млн штук) производство цветов увеличилось на 68%, сообщает Минсельхоз.
Наиболее активно цветоводство развивается в Московской,... читать дальше
.
25 марта 2022 года 13:34
Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны института Ifo в марте упал сильнее прогнозов.
Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце снизилось до 90,8 пункта с пересмотренных 98,5 пункта в... читать дальше
.
25 марта 2022 года 13:32
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) ("Россети Урал", входит в группу "Россети" (MOEX: RSTI) ) на уровне "ruAA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Риск-профиль отрасли... читать дальше
.
25 марта 2022 года 13:16
"Газпром" в ближайшие дни определит аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях, эта информация будет доведена до покупателей топлива, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На просьбу "Интерфакса" прокомментировать... читать дальше
.
25 марта 2022 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 100,45 пункта (3,896%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2478,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2663,55 (+3,3%) пункта,... читать дальше
.
25 марта 2022 года 13:15
ПАО "Детский мир" приняло решение 11 апреля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода.
Компания разместила 7-летний выпуск в апреле 2019 года с... читать дальше
.
25 марта 2022 года 13:04
Япония и Франция заморозили новые инвестиции в проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ 2", пишет Bloomberg со ссылкой на газету Nikkei. Источники японского издания поясняют, что санкции против России препятствуют денежным переводам из банков.
Mitsui & Co. и JOGMEC владеют 10%... читать дальше
.
25 марта 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,05/115,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
.
25 марта 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,65/122,75 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 77 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
25 марта 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,98/119,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 44 коп., Cредний курс продажи...
.