Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 105,4987 руб.

Минимальный курс евро составил 104,92 руб., максимальный - 108,01 руб. Было заключено 5488 сделок. Объем торгов составил 38061,18 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 106,8 руб. за евро.

24 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 69992 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 105,4987 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46202,352 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4177,250 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 69992 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 105,4987 руб. Минимальный курс евро составил 104,92 руб., максимальный - 108,01 руб. Было заключено 5488... Минимальный курс евро составил 104,92 руб., максимальный - 108,01 руб. Было заключено 5488... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 61067 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,1671 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,5 руб., максимальный - 98,1025 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 95,5 руб., максимальный - 98,1025 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10671 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 15,1784 руб. Минимальный курс юаня составил 14,92 руб., максимальный - 15,9699 руб. Было заключено 16303... Минимальный курс юаня составил 14,92 руб., максимальный - 15,9699 руб. Было заключено 16303... читать дальше

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В марте т.г. пассажиропоток группы "Аэрофлот" снизится в годовом выражении в диапазоне 14-29%, считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвестбанков. В марте 2021 года группа перевезла 2,8 млн пассажиров. В марте этого года пассажиропоток составит около 2-2,4 млн... В марте 2021 года группа перевезла 2,8 млн пассажиров. В марте этого года пассажиропоток составит около 2-2,4 млн... читать дальше

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Правительство Петербурга совместно с бизнесом разработало и согласовало очередной перечень мер для поддержки экономики и предприятий города, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Всего в оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение... Всего в оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение... читать дальше

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Нефть эталонных марок дешевеет в четверг, инвесторы следят за ходом переговоров США и Евросоюза, касающихся сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск снизились в цене на $2,08... Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск снизились в цене на $2,08... читать дальше

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Рыболовный флот РФ за пределами российской экономической зоны, в зонах иностранных государств и конвенционных районах работает без перебоев, сообщает Росрыболовство по итогам заседания оперативного штаба по вопросам обеспечения стабильной работы рыбопромышленной отрасли, которое... читать дальше

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Сделки с золотом из резервов РФ подпадают под санкции, ранее принятые в отношении российского Центробанка, Минфина и ФНБ. Соответствующее разъяснение опубликовал в четверг OFAC. "Любая сделка, в которую вовлечено золото, имеющее отношение к Центральному банку РФ,... "Любая сделка, в которую вовлечено золото, имеющее отношение к Центральному банку РФ,... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США в этом году повысит ключевую процентную ставку еще 6 раз и трижды - в 2023 году, каждое повышение будет составлять 25 базисных пунктов, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. Его прогноз... Его прогноз... читать дальше

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Банк России с 25 марта увеличивает сроки предоставления кредитов постоянного действия, обеспеченных ценными бумагами (ломбардных кредитов), до 90 дней, которые ранее предоставлялись на срок 1 день, сообщается в пресс-релизе регулятора. Ставка по кредитам на сроки от 2 до 90 дней... читать дальше

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Резервный банк ЮАР повысил ключевую процентную ставку вслед за начавшейся нормализацией денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками. Базовая ставка РЕПО была повышена до 4,25% с 4%. Базовая ставка РЕПО была повышена до 4,25% с 4%. "Экономические и финансовые условия, вероятно, будут... "Экономические и финансовые условия, вероятно, будут... читать дальше

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Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому до конца 2022 года в случае введения моратория на банкротства на время его действия не будут приостанавливаться исполнительные производства, возникшие до его объявления, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 69518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,0146 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,555 руб., максимальный - 98,8 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 93,555 руб., максимальный - 98,8 руб. Было... читать дальше

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Банк России и Роспотребнадзор предупредили страховых агентов и страховых брокеров о незаконности проставления в форме основного договора на покупку авиа или железнодорожных билетов автоматического согласия на заключение добровольного страхования, говорится в сообщении... читать дальше

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Первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман подпал под санкции США. Браверман включен в SDN List - список, предусматривающий полную блокировку активов, следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control,... Браверман включен в SDN List - список, предусматривающий полную блокировку активов, следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control,... читать дальше

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