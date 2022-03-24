.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 15,1784 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале составил 6,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,3% после 8,6% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале показатель вырос на 7,5%. По сравнению с февралем 2020 года рост составил 2,4%
 
ВВП России в январе вырос на 6,6% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в январе 2022 года составил 6,6% по сравнению с январем 2021 года, приводятся данные на сайте министерства. Минэкономразвития в этот раз не стало публиковать свой ежемесячный доклад "О ситуации в...
 
В РФ предлагают ввести эталонные цены на стройматериалы
В России предложили установить эталонные цены на стройматериалы. Речь идет о ценах на стройматериалы для государственных строек, например, социальных и спортивных объектов, школ, детсадов, больниц и других. Для этого следует создать единый...
 
Росрыболовство предлагает фиксировать цены на рыбу
Росрыболовство вместе с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями прорабатывает вопрос о фиксации цен на рыбу на внутреннем рынке. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, об этом в среду на совещании у вице-премьера - полпреда...
 
24 марта 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 15,1784 руб.

 0  
24 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10671 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 15,1784 руб.

Минимальный курс юаня составил 14,92 руб., максимальный - 15,9699 руб. Было заключено 16303 сделки. Объем торгов составил 14006,81 млн руб., что на 90% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 15,299 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
24 марта 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 марта выросла на 9,94% и составила 46202,352 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46202,352 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4177,250 млрд руб., или на...
.
24 марта 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 105,4987 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 69992 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 105,4987 руб.

Минимальный курс евро составил 104,92 руб., максимальный - 108,01 руб. Было заключено 5488...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,1671 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 61067 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,1671 руб.

Минимальный курс доллара США составил 95,5 руб., максимальный - 98,1025 руб. Была...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 15,1784 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10671 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 15,1784 руб.

Минимальный курс юаня составил 14,92 руб., максимальный - 15,9699 руб. Было заключено 16303...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 18:59
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в марте упадет в годовом выражении на 14-29%
В марте т.г. пассажиропоток группы "Аэрофлот" снизится в годовом выражении в диапазоне 14-29%, считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвестбанков.

В марте 2021 года группа перевезла 2,8 млн пассажиров. В марте этого года пассажиропоток составит около 2-2,4 млн...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 18:53
В Петербурге подготовлен новый пакет мер для поддержки бизнеса в условиях санкций
Правительство Петербурга совместно с бизнесом разработало и согласовало очередной перечень мер для поддержки экономики и предприятий города, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Всего в оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 18:46
Нефтяные цены ускорили снижение
Нефть эталонных марок дешевеет в четверг, инвесторы следят за ходом переговоров США и Евросоюза, касающихся сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск снизились в цене на $2,08...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 18:37
Российский рыболовный флот в зонах иностранных государств работает без сбоев
Рыболовный флот РФ за пределами российской экономической зоны, в зонах иностранных государств и конвенционных районах работает без перебоев, сообщает Росрыболовство по итогам заседания оперативного штаба по вопросам обеспечения стабильной работы рыбопромышленной отрасли, которое...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 18:29
Сделки с золотом из резервов России подпадают под санкции - OFAC
Сделки с золотом из резервов РФ подпадают под санкции, ранее принятые в отношении российского Центробанка, Минфина и ФНБ. Соответствующее разъяснение опубликовал в четверг OFAC.

"Любая сделка, в которую вовлечено золото, имеющее отношение к Центральному банку РФ,...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 18:22
Глава ФРБ Чикаго ожидает в этом году еще 6 повышений ставки по 25 б.п. каждое
Федеральная резервная система (ФРС) США в этом году повысит ключевую процентную ставку еще 6 раз и трижды - в 2023 году, каждое повышение будет составлять 25 базисных пунктов, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

Его прогноз...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 18:15
ЦБ с пятницы увеличивает сроки ломбардных кредитов до 90 дней, лимит вырастет до 5 собственных капиталов банка
Банк России с 25 марта увеличивает сроки предоставления кредитов постоянного действия, обеспеченных ценными бумагами (ломбардных кредитов), до 90 дней, которые ранее предоставлялись на срок 1 день, сообщается в пресс-релизе регулятора. Ставка по кредитам на сроки от 2 до 90 дней...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 18:08
Резервный банк ЮАР повысил ключевую ставку и улучшил прогноз роста ВВП
Резервный банк ЮАР повысил ключевую процентную ставку вслед за начавшейся нормализацией денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

Базовая ставка РЕПО была повышена до 4,25% с 4%.

"Экономические и финансовые условия, вероятно, будут...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 18:00
Минэкономразвития подготовило законопроект о сохранении "старых" взысканий на время моратория о банкротстве
Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому до конца 2022 года в случае введения моратория на банкротства на время его действия не будут приостанавливаться исполнительные производства, возникшие до его объявления, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,0146 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 69518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,0146 руб.

Минимальный курс доллара США составил 93,555 руб., максимальный - 98,8 руб. Было...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 17:52
ЦБ и Роспотребнадзор против незаконной продажи страховщиками дополнительных услуг
Банк России и Роспотребнадзор предупредили страховых агентов и страховых брокеров о незаконности проставления в форме основного договора на покупку авиа или железнодорожных билетов автоматического согласия на заключение добровольного страхования, говорится в сообщении...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 17:44
В санкционный список США включен первый замглавы РФПИ Браверман
Первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман подпал под санкции США.

Браверман включен в SDN List - список, предусматривающий полную блокировку активов, следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.