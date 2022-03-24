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В марте т.г. пассажиропоток группы "Аэрофлот" снизится в годовом выражении в диапазоне 14-29%, считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвестбанков. В марте 2021 года группа перевезла 2,8 млн пассажиров. В марте этого года пассажиропоток составит около 2-2,4 млн... В марте 2021 года группа перевезла 2,8 млн пассажиров. В марте этого года пассажиропоток составит около 2-2,4 млн... читать дальше

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Правительство Петербурга совместно с бизнесом разработало и согласовало очередной перечень мер для поддержки экономики и предприятий города, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Всего в оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение... Всего в оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение... читать дальше

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Нефть эталонных марок дешевеет в четверг, инвесторы следят за ходом переговоров США и Евросоюза, касающихся сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск снизились в цене на $2,08... Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск снизились в цене на $2,08... читать дальше

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Рыболовный флот РФ за пределами российской экономической зоны, в зонах иностранных государств и конвенционных районах работает без перебоев, сообщает Росрыболовство по итогам заседания оперативного штаба по вопросам обеспечения стабильной работы рыбопромышленной отрасли, которое... читать дальше

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Сделки с золотом из резервов РФ подпадают под санкции, ранее принятые в отношении российского Центробанка, Минфина и ФНБ. Соответствующее разъяснение опубликовал в четверг OFAC. "Любая сделка, в которую вовлечено золото, имеющее отношение к Центральному банку РФ,... "Любая сделка, в которую вовлечено золото, имеющее отношение к Центральному банку РФ,... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США в этом году повысит ключевую процентную ставку еще 6 раз и трижды - в 2023 году, каждое повышение будет составлять 25 базисных пунктов, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. Его прогноз... Его прогноз... читать дальше

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Банк России с 25 марта увеличивает сроки предоставления кредитов постоянного действия, обеспеченных ценными бумагами (ломбардных кредитов), до 90 дней, которые ранее предоставлялись на срок 1 день, сообщается в пресс-релизе регулятора. Ставка по кредитам на сроки от 2 до 90 дней... читать дальше

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Резервный банк ЮАР повысил ключевую процентную ставку вслед за начавшейся нормализацией денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками. Базовая ставка РЕПО была повышена до 4,25% с 4%. Базовая ставка РЕПО была повышена до 4,25% с 4%. "Экономические и финансовые условия, вероятно, будут... "Экономические и финансовые условия, вероятно, будут... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 69518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,0146 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,555 руб., максимальный - 98,8 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 93,555 руб., максимальный - 98,8 руб. Было... читать дальше

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Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому до конца 2022 года в случае введения моратория на банкротства на время его действия не будут приостанавливаться исполнительные производства, возникшие до его объявления, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с... читать дальше

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Банк России и Роспотребнадзор предупредили страховых агентов и страховых брокеров о незаконности проставления в форме основного договора на покупку авиа или железнодорожных билетов автоматического согласия на заключение добровольного страхования, говорится в сообщении... читать дальше

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Первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман подпал под санкции США. Браверман включен в SDN List - список, предусматривающий полную блокировку активов, следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control,... Браверман включен в SDN List - список, предусматривающий полную блокировку активов, следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control,... читать дальше

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Торги 33 акциями в пятницу пройдут на "Московской бирже" в рамках основной сессии с 9:50 до 14:00 мск, говорится в сообщении Банка России. Торги иными акциями, за исключением включенных в индекс МосБиржи, корпоративными облигациями, еврооблигациями, суверенными... Торги иными акциями, за исключением включенных в индекс МосБиржи, корпоративными облигациями, еврооблигациями, суверенными... читать дальше

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Нью-Йорк вновь занял 1-е место в списке крупнейших финансовых центров мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI). При этом Нью-Йорк еще больше увеличил свой отрыв от... При этом Нью-Йорк еще больше увеличил свой отрыв от... читать дальше

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Американские фондовые рынки США растут в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные, геополитические и корпоративные новости. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:01 мск вырос на 142,58 пункта (0,41%) и составил 34501,08 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:01 мск вырос на 142,58 пункта (0,41%) и составил 34501,08 пункта. Явным лидером... Явным лидером... читать дальше

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Французский логистический оператор GEFCO с участием властей Франции ищет варианты изменения структуры акционеров компании. "В настоящее время при поддержке министерства экономики Франции группа ведет поиск возможных решений для изменения структуры своего акционерного... "В настоящее время при поддержке министерства экономики Франции группа ведет поиск возможных решений для изменения структуры своего акционерного... читать дальше

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