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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 103,1618 руб., евро - 113,2613 руб.
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24 марта 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 103,1618 руб., евро - 113,2613 руб.
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24 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 103,1618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,23 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 113,2613 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,52 руб.
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