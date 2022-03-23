Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 112,4979 руб.

Минимальный курс евро составил 108 руб., максимальный - 115,025 руб. Было заключено 4515 сделок. Объем торгов составил 33454,5 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 108,01 руб. за евро.

23 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 112,4979 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42025,103 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,000 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 112,4979 руб. Минимальный курс евро составил 108 руб., максимальный - 115,025 руб. Было заключено 4515... Минимальный курс евро составил 108 руб., максимальный - 115,025 руб. Было заключено 4515... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17458 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,2738 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,9875 руб., максимальный - 104,735 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 94,9875 руб., максимальный - 104,735 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1216 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 16,2455 руб. Минимальный курс юаня составил 15,55 руб., максимальный - 16,557 руб. Было заключено 18504... Минимальный курс юаня составил 15,55 руб., максимальный - 16,557 руб. Было заключено 18504... читать дальше

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Производство пищевых продуктов в РФ в феврале 2022 года выросло на 3,9% по сравнению с февралем 2021 года и на 2% по сравнению с январем 2022 года, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). По сравнению с предыдущим месяцем динамика роста в годовом... читать дальше

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Цены на сахар в РФ за неделю с 12 по 18 марта выросли на 13,8%, %, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с предыдущей неделей, когда сахар подорожал на 12,8%, рост цен ускорился. Как и неделей ранее, это стало самым высоким темпом роста на... Как и неделей ранее, это стало самым высоким темпом роста на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 12 по 18 марта снизились на 0,1% после аналогичного снижения с 5 по 11 марта и двух недель стабильности перед этим, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Относительно начала года... Относительно начала года... читать дальше

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В феврале 2022 года по сравнению с январем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 3,9%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен также составимл 3,9%. В январе 2022 года цены в помесячном выражении... читать дальше

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В январе 2022 года объем экспорта нефти из России увеличился на 2,9% по сравнению с январем 2021 года и составил 17,8 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). По сравнению с декабрем 2021... По сравнению с декабрем 2021... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России увеличилась за февраль на 1,7%, или на 15,9 млн рублей, и на 1 марта 2022 г. 930,9 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе рост задолженности составлял 16,4%. Задолженность... Задолженность... читать дальше

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За период с 12 по 18 марта 2022 года потребительские цены повысились на 1,93%, с начала марта - на 3,38%, с начала года - на 5,62%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 5 по 11 марта) инфляция составляла на 2,09%.С начала марта цены... читать дальше

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Правительство Великобритании снизило топливный сбор, чтобы помочь владельцам транспортных средств, столкнувшимся с резким ростом расходов в условиях скачка стоимости энергоресурсов на мировом рынке. "Сегодня я могу объявить, что всего во второй раз за 20 лет топливный... "Сегодня я могу объявить, что всего во второй раз за 20 лет топливный... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения и предприятий РФ в марте существенно выросли, говорится в комментарии Банка России. Так, инфляционные ожидания населения, согласно опросу "инФОМ", в марте увеличились на 4,8 процентного пункта (п.п.) - до 18,3%. Это второй по величине результат за... читать дальше

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Рынок газа будет пребывать в напряженном состоянии ещё два года, считает глава Woodside Energy Мег О'Нейл. Она отметила, что дефицит предложения газа начался еще до начала конфликта на Украине, и нового предложения газа на рынке пока нет. На то, чтобы запустить новые... На то, чтобы запустить новые...

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Совет Федерации на пленарном заседании в среду проголосовал за пакет поправок в Налоговый кодекс для адаптации экономики РФ к введенным санкциям. Он включает меры поддержки для компаний и граждан. Закон замораживает кадастровую стоимость для исчисления налога на... Закон замораживает кадастровую стоимость для исчисления налога на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,9666 руб. Минимальный курс доллара США составил 98,305 руб., максимальный - 105,45 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 98,305 руб., максимальный - 105,45 руб. Была... читать дальше

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