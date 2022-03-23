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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 11 марта по 18 марта на 2508 тыс. баррелей, бензина - упали на 2948 тыс. баррелей
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23 марта 2022 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 11 марта по 18 марта на 2508 тыс. баррелей, бензина - упали на 2948 тыс. баррелей
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23 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2508 тыс. баррелей - до 413,399 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2948 тыс. баррелей и составили 238,043 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2071 тыс. баррелей, достигнув 112,135 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 750 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1850 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1050 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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