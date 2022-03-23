Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2623,8 млрд руб.

23 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 марта по данным на начало операционного дня выросло до 2623,8 млрд руб.

.

В феврале 2022 года количество новых выданных кредитных карт составило 1,11 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 10,4%, говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост... читать дальше

.

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) попросила Минэкономразвития не распространять мораторий на банкротства на контролирующих "лопнувшие" финансовые организации лиц, чтобы не тормозить процесс привлечения их к субсидиарной ответственности, рассказал источник... читать дальше

.

Сельхозорганизации РФ в январе-феврале произвели 2 млн тонн скота и птицы, что на 7,5% больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз. В том числе производство крупного рогатого скота составило 163,5 тыс. тонн (на 5% больше), свиней - 790,3 тыс. тонн (на 5,3%), овец и коз... В том числе производство крупного рогатого скота составило 163,5 тыс. тонн (на 5% больше), свиней - 790,3 тыс. тонн (на 5,3%), овец и коз... читать дальше

.

Владельцы облигаций ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) серии БО-07, по которой ранее был допущен дефолт, на собрании не проголосовали за выбор нового представителя владельцев бумаг, следует из сообщения эмитента. Как сообщалось, собрание владельцев... Как сообщалось, собрание владельцев... читать дальше

.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверку обоснованности цен на бумагу у производителей. "На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", -... "На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", -... читать дальше

.

В России пора снять антикоронавирусные ограничения и открыть страну для въездных туристов, считает председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев (фракция "Новые люди"). "Считаем целесообразным рассмотреть и в нашей стране снижение (антикоронавирусных)... "Считаем целесообразным рассмотреть и в нашей стране снижение (антикоронавирусных)... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 марта по данным на начало операционного дня выросло до 2623,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

Потребительские цены в Великобритании в феврале 2022 года подскочили на 6,2% (год к году), свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В январе потребительские цены выросли на 5,5%, рекордными темпами с марта 1992... В январе потребительские цены выросли на 5,5%, рекордными темпами с марта 1992... читать дальше

.

Доллар США не изменился, евро немного подрос на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о новой серии антироссийских санкций со стороны западных стран. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 103,55 руб.... По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 103,55 руб.... читать дальше

.

Японский производитель техники Sharp Group приостанавливает поставки в РФ на фоне ситуации на Украине, говорится в сообщении компании. "Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за последствий конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить... "Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за последствий конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить... читать дальше

.

Эмитент облигаций АО "Лидер-инвест" с 23 марта меняет название на АО "Эталон-финанс", говорится в сообщении "Московской биржи". В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании серий БО-П02 и БО-П03 общим объемом 15 млрд рублей с погашением в 2023 и... В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании серий БО-П02 и БО-П03 общим объемом 15 млрд рублей с погашением в 2023 и... читать дальше

.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 474 млн 114 тыс. 799, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 98 тыс. 739... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 98 тыс. 739... читать дальше

.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет компаниям, взявшим до 27 февраля 2022 г. рублевые кредиты по плавающим ставкам, на три месяца зафиксировать размер своих выплат кредиторам. Поправки в законодательство опубликованы в электронной базе... Поправки в законодательство опубликованы в электронной базе... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,2/118,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 61 коп., Cредний курс продажи...

.

Порядок предоставления финансовой поддержки промышленным предприятиям утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Для получения помощи производственные компании должны обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, в который дополнительно из бюджета города... читать дальше

.

ООО "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") видит дальнейшее развитие проекта скоростных электропоездов в разработке и выпуске новых модификаций, с учетом возможностей импортозамещения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода. По... По... читать дальше

.