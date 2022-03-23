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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1427,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3764,19 млрд руб.
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23 марта 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1427,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3764,19 млрд руб.
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23 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 марта составили по Российской Федерации 1427,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1343,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1649,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1546,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 марта составили 3764,19 млрд руб. против 3709,7643 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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