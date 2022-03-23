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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 2022 году может упасть на 8%
Объем российской экономики в 2022 году может упасть на 8% на фоне экономических санкций, прогнозирует Fitch. К концу текущего года инфляция в России, как ожидается, достигнет 18%.
 
От безработицы спасет рынок ритейла
Внезапный уход с российского рынка ритейла десятков западных компаний высвободил огромную массу людей, сделав их потенциально безработными. Бывшим сотрудникам обещают какое-то время выплачивать зарплату, однако им все равно придется искать новый...
 
Бизнес взвинтил цены на товары из старых партий
Бизнес стал активно использовать кризисную ситуацию в своих целях, взвинчивая в разы цены на продукцию даже из старых партий. С начала марта на фоне приостановки работы зарубежных производителей, в том числе одежды и обуви, косметики, техники,...
 
ФАС собирается резко увеличить индексацию железнодорожных тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается учесть динамику инфляции и валютного курса в тарифах ОАО "РЖД". Так, согласно подготовленному ФАС проекту распоряжения правительства, предлагается ежеквартально учитывать в тарифах на перевозку...
 
23 марта 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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23 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Великобритании Февраль 2022
17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Февраль 2022
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 12 по 18 марта
18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Март 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
23 марта 2022 года 11:08
За февраль выдача новых кредитных карт банками РФ выросла на 10,4%
В феврале 2022 года количество новых выданных кредитных карт составило 1,11 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 10,4%, говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост...    читать дальше
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23 марта 2022 года 10:56
Мораторий на банкротства не должен действовать в отношении руководства и бенефициаров "лопнувших" финорганизаций - АСВ
Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) попросила Минэкономразвития не распространять мораторий на банкротства на контролирующих "лопнувшие" финансовые организации лиц, чтобы не тормозить процесс привлечения их к субсидиарной ответственности, рассказал источник...    читать дальше
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23 марта 2022 года 10:48
Производство скота и птицы в РФ выросло за первые два месяца на 7,5%
Сельхозорганизации РФ в январе-феврале произвели 2 млн тонн скота и птицы, что на 7,5% больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз.

В том числе производство крупного рогатого скота составило 163,5 тыс. тонн (на 5% больше), свиней - 790,3 тыс. тонн (на 5,3%), овец и коз...    читать дальше
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23 марта 2022 года 10:44
Владельцы облигаций "ОР" серии БО-07 не избрали своего нового представителя
Владельцы облигаций ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) серии БО-07, по которой ранее был допущен дефолт, на собрании не проголосовали за выбор нового представителя владельцев бумаг, следует из сообщения эмитента.

Как сообщалось, собрание владельцев...    читать дальше
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23 марта 2022 года 10:41
ФАС проверяет производителей офисной бумаги на предмет обоснованности цен на продукцию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверку обоснованности цен на бумагу у производителей.

"На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", -...    читать дальше
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23 марта 2022 года 10:34
В Госдуме предлагают открыть Россию для въездного туризма
В России пора снять антикоронавирусные ограничения и открыть страну для въездных туристов, считает председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев (фракция "Новые люди").

"Считаем целесообразным рассмотреть и в нашей стране снижение (антикоронавирусных)...    читать дальше
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23 марта 2022 года 10:27
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2623,8 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 марта по данным на начало операционного дня выросло до 2623,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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23 марта 2022 года 10:24
В феврале инфляция в Великобритании ускорилась до 6,2%, превысив ожидания
Потребительские цены в Великобритании в феврале 2022 года подскочили на 6,2% (год к году), свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

В январе потребительские цены выросли на 5,5%, рекордными темпами с марта 1992...    читать дальше
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23 марта 2022 года 10:19
Доллар торгуется на "Московской бирже" вблизи уровней закрытия вчерашней сессии, евро растет
Доллар США не изменился, евро немного подрос на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о новой серии антироссийских санкций со стороны западных стран.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 103,55 руб....    читать дальше
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23 марта 2022 года 10:15
Sharp приостанавливает поставки в РФ
Японский производитель техники Sharp Group приостанавливает поставки в РФ на фоне ситуации на Украине, говорится в сообщении компании.

"Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за последствий конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить...    читать дальше
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23 марта 2022 года 10:14
Эмитент облигаций "Лидер-инвест" с 23 марта меняет название на "Эталон-финанс"
Эмитент облигаций АО "Лидер-инвест" с 23 марта меняет название на АО "Эталон-финанс", говорится в сообщении "Московской биржи".

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании серий БО-П02 и БО-П03 общим объемом 15 млрд рублей с погашением в 2023 и...    читать дальше
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23 марта 2022 года 10:09
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 474,1 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 474 млн 114 тыс. 799, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 98 тыс. 739...    читать дальше
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23 марта 2022 года 10:02
Компании, взявшие рублевый кредит по плавающим ставкам, смогут на 3 месяца зафиксировать размер выплат кредиторам
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет компаниям, взявшим до 27 февраля 2022 г. рублевые кредиты по плавающим ставкам, на три месяца зафиксировать размер своих выплат кредиторам.

Поправки в законодательство опубликованы в электронной базе...    читать дальше
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23 марта 2022 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 96,2/118,45 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,2/118,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 61 коп., Cредний курс продажи...
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23 марта 2022 года 09:55
В Москве предприятиям компенсируют часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам
Порядок предоставления финансовой поддержки промышленным предприятиям утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Для получения помощи производственные компании должны обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, в который дополнительно из бюджета города...    читать дальше
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23 марта 2022 года 09:48
СП "Синары" и Siemens рассматривает выпуск новых модификаций поездов с учетом импортозамещения
ООО "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") видит дальнейшее развитие проекта скоростных электропоездов в разработке и выпуске новых модификаций, с учетом возможностей импортозамещения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

По...    читать дальше
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