23 марта 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Февраль 2022
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Февраль 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 марта
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Март 2022
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23 марта 2022 года 11:08
В феврале 2022 года количество новых выданных кредитных карт составило 1,11 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 10,4%, говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост... читать дальше
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23 марта 2022 года 10:56
Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) попросила Минэкономразвития не распространять мораторий на банкротства на контролирующих "лопнувшие" финансовые организации лиц, чтобы не тормозить процесс привлечения их к субсидиарной ответственности, рассказал источник... читать дальше
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23 марта 2022 года 10:48
Сельхозорганизации РФ в январе-феврале произвели 2 млн тонн скота и птицы, что на 7,5% больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз.
В том числе производство крупного рогатого скота составило 163,5 тыс. тонн (на 5% больше), свиней - 790,3 тыс. тонн (на 5,3%), овец и коз... читать дальше
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23 марта 2022 года 10:44
Владельцы облигаций ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) серии БО-07, по которой ранее был допущен дефолт, на собрании не проголосовали за выбор нового представителя владельцев бумаг, следует из сообщения эмитента.
Как сообщалось, собрание владельцев... читать дальше
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23 марта 2022 года 10:41
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверку обоснованности цен на бумагу у производителей.
"На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", -... читать дальше
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23 марта 2022 года 10:34
В России пора снять антикоронавирусные ограничения и открыть страну для въездных туристов, считает председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев (фракция "Новые люди").
"Считаем целесообразным рассмотреть и в нашей стране снижение (антикоронавирусных)... читать дальше
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23 марта 2022 года 10:27
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 марта по данным на начало операционного дня выросло до 2623,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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23 марта 2022 года 10:24
Потребительские цены в Великобритании в феврале 2022 года подскочили на 6,2% (год к году), свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
В январе потребительские цены выросли на 5,5%, рекордными темпами с марта 1992... читать дальше
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23 марта 2022 года 10:19
Доллар США не изменился, евро немного подрос на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о новой серии антироссийских санкций со стороны западных стран.
По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 103,55 руб.... читать дальше
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23 марта 2022 года 10:15
Японский производитель техники Sharp Group приостанавливает поставки в РФ на фоне ситуации на Украине, говорится в сообщении компании.
"Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за последствий конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить... читать дальше
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23 марта 2022 года 10:14
Эмитент облигаций АО "Лидер-инвест" с 23 марта меняет название на АО "Эталон-финанс", говорится в сообщении "Московской биржи".
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании серий БО-П02 и БО-П03 общим объемом 15 млрд рублей с погашением в 2023 и... читать дальше
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23 марта 2022 года 10:09
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 474 млн 114 тыс. 799, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 98 тыс. 739... читать дальше
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23 марта 2022 года 10:02
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет компаниям, взявшим до 27 февраля 2022 г. рублевые кредиты по плавающим ставкам, на три месяца зафиксировать размер своих выплат кредиторам.
Поправки в законодательство опубликованы в электронной базе... читать дальше
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23 марта 2022 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,2/118,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 61 коп., Cредний курс продажи...
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23 марта 2022 года 09:55
Порядок предоставления финансовой поддержки промышленным предприятиям утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Для получения помощи производственные компании должны обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, в который дополнительно из бюджета города... читать дальше
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23 марта 2022 года 09:48
ООО "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") видит дальнейшее развитие проекта скоростных электропоездов в разработке и выпуске новых модификаций, с учетом возможностей импортозамещения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.
По... читать дальше
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