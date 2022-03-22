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22 марта 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 16,3671 руб.
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22 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 16,3671 руб. Минимальный курс юаня составил 16,3101 руб., максимальный - 16,5881 руб. Была заключена 9161 сделка. Объем торгов составил 8729,53 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 16,38 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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