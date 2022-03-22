22 марта 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Январь 2022
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Январь 2022
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Январь 2022
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Февраль 2022
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22 марта 2022 года 20:27
ПАО "Ростелеком" установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-05R на уровне 17% годовых, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил 10-летний выпуск на 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 4... читать дальше
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22 марта 2022 года 20:12
АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 2 млн 371,025 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении госкорпорации.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 47,42%... читать дальше
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22 марта 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 42025,103 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,508 млрд руб., или на...
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22 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 16,3671 руб.
Минимальный курс юаня составил 16,3101 руб., максимальный - 16,5881 руб. Была заключена 9161... читать дальше
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22 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 114,4984 руб.
Минимальный курс евро составил 113,6525 руб., максимальный - 116 руб. Было заключено 5854... читать дальше
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22 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5494 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,0196 руб.
Минимальный курс доллара США составил 103 руб., максимальный - 104,345 руб. Было заключено... читать дальше
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22 марта 2022 года 19:01
Мировой выпуск стали в феврале упал на 7,9% по сравнению с январем, при этом в России производство стали сократилось на 12,1%, следует из данных Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).
В последний месяц зимы производство стали в 64 странах мира,... читать дальше
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22 марта 2022 года 18:55
Финский концерн Nokian Tyres прекращает инвестиции в производство автомобильных шин на территории РФ, сообщает пресс-служба компании.
При этом компания продолжит выпуск шин на своём заводе во Всеволожском районе Ленинградской области.
"Продолжая производство... читать дальше
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22 марта 2022 года 18:50
Цены на нефть опускаются, корректируясь после скачка более чем на 7% по итогам предыдущих торгов на сообщениях о том, что Евросоюз обсуждает возможность введения запрета на импорт российской нефти.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше
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22 марта 2022 года 18:48
Таможенная служба Финляндии отмечает, что торговый оборот с Россией из-за введенных санкций со второй недели марта резко сократился.
"На основании отчетов таможенных систем можно сказать, что на 10 неделе года произошел перелом, и торговля Финляндии с Россией рухнула",... читать дальше
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22 марта 2022 года 18:40
Сокращение финансирования нефтегазового сектора международными финансовыми институтами является недостаточным для того, чтобы добиться цели ограничения глобального потепления к 2050 году, свидетельствуют результаты исследования компании Reclaim Finance и ее партнеров.
В... читать дальше
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22 марта 2022 года 18:33
ФАС России, проверяя цепочку поставки сахара, зафиксировала случаи "торможения" его у посредников, сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса антимонопольной службы Лариса Вовкивская на заседании рабочей группы по мониторингу цен на агропродовольственном... читать дальше
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22 марта 2022 года 18:24
Минсельхоз РФ в связи с введением антироссийских санкций предлагает продлить на два года сроки строительства рыболовных судов, которое ведется в рамках инвестиционных квот. Это следует из пояснительной записки к соответствующему проекту постановления правительства, который... читать дальше
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22 марта 2022 года 18:14
Мосбиржа решением НКЦ запретила короткие продажи по наиболее ликвидным акциям и девяти выпускам еврооблигаций Минфина РФ с 22 марта, говорится в сообщении биржи.
Короткие продажи запрещены по более чем 30 акциям и 9 выпускам еврооблигаций Минфина РФ.
Как... читать дальше
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22 марта 2022 года 18:07
Объемы потребительского кредитования в первые две недели марта снизились практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом февраля, говорится в сообщении бюро кредитных историй Еquifax.
"Точкой перелома для многих кредиторов стало 26 февраля, когда выдачи снизились... читать дальше
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22 марта 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,0647 руб.
Минимальный курс доллара США составил 103 руб., максимальный - 105 руб. Была заключена... читать дальше
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