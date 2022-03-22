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ПАО "Ростелеком" установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-05R на уровне 17% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 4... Эмитент разместил 10-летний выпуск на 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 4... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 2 млн 371,025 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении госкорпорации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 47,42%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 47,42%... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 42025,103 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,508 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 16,3671 руб. Минимальный курс юаня составил 16,3101 руб., максимальный - 16,5881 руб. Была заключена 9161... Минимальный курс юаня составил 16,3101 руб., максимальный - 16,5881 руб. Была заключена 9161... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 114,4984 руб. Минимальный курс евро составил 113,6525 руб., максимальный - 116 руб. Было заключено 5854... Минимальный курс евро составил 113,6525 руб., максимальный - 116 руб. Было заключено 5854... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5494 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,0196 руб. Минимальный курс доллара США составил 103 руб., максимальный - 104,345 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 103 руб., максимальный - 104,345 руб. Было заключено... читать дальше

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Мировой выпуск стали в феврале упал на 7,9% по сравнению с январем, при этом в России производство стали сократилось на 12,1%, следует из данных Всемирной ассоциации стали (World Steel Association). В последний месяц зимы производство стали в 64 странах мира,... В последний месяц зимы производство стали в 64 странах мира,... читать дальше

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Финский концерн Nokian Tyres прекращает инвестиции в производство автомобильных шин на территории РФ, сообщает пресс-служба компании. При этом компания продолжит выпуск шин на своём заводе во Всеволожском районе Ленинградской области. При этом компания продолжит выпуск шин на своём заводе во Всеволожском районе Ленинградской области. "Продолжая производство... "Продолжая производство... читать дальше

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Цены на нефть опускаются, корректируясь после скачка более чем на 7% по итогам предыдущих торгов на сообщениях о том, что Евросоюз обсуждает возможность введения запрета на импорт российской нефти. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

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Таможенная служба Финляндии отмечает, что торговый оборот с Россией из-за введенных санкций со второй недели марта резко сократился. "На основании отчетов таможенных систем можно сказать, что на 10 неделе года произошел перелом, и торговля Финляндии с Россией рухнула",... "На основании отчетов таможенных систем можно сказать, что на 10 неделе года произошел перелом, и торговля Финляндии с Россией рухнула",... читать дальше

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Сокращение финансирования нефтегазового сектора международными финансовыми институтами является недостаточным для того, чтобы добиться цели ограничения глобального потепления к 2050 году, свидетельствуют результаты исследования компании Reclaim Finance и ее партнеров. В... В... читать дальше

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ФАС России, проверяя цепочку поставки сахара, зафиксировала случаи "торможения" его у посредников, сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса антимонопольной службы Лариса Вовкивская на заседании рабочей группы по мониторингу цен на агропродовольственном... читать дальше

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Минсельхоз РФ в связи с введением антироссийских санкций предлагает продлить на два года сроки строительства рыболовных судов, которое ведется в рамках инвестиционных квот. Это следует из пояснительной записки к соответствующему проекту постановления правительства, который... читать дальше

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Мосбиржа решением НКЦ запретила короткие продажи по наиболее ликвидным акциям и девяти выпускам еврооблигаций Минфина РФ с 22 марта, говорится в сообщении биржи. Короткие продажи запрещены по более чем 30 акциям и 9 выпускам еврооблигаций Минфина РФ. Короткие продажи запрещены по более чем 30 акциям и 9 выпускам еврооблигаций Минфина РФ. Как... Как... читать дальше

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Объемы потребительского кредитования в первые две недели марта снизились практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом февраля, говорится в сообщении бюро кредитных историй Еquifax. "Точкой перелома для многих кредиторов стало 26 февраля, когда выдачи снизились... "Точкой перелома для многих кредиторов стало 26 февраля, когда выдачи снизились... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,0647 руб. Минимальный курс доллара США составил 103 руб., максимальный - 105 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 103 руб., максимальный - 105 руб. Была заключена... читать дальше

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