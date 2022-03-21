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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 16,5425 руб.
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21 марта 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 16,5425 руб.

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21 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 556 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 16,5425 руб.

Минимальный курс юаня составил 16,4 руб., максимальный - 16,9727 руб. Было заключено 16965 сделок. Объем торгов составил 11974,75 млн руб., что на 105% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 16,4082 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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