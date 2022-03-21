ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 марта в размере 104,6819 руб.

21 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 104,6819 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,95 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42024,595 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,000 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 115,2289 руб. Минимальный курс евро составил 107 руб., максимальный - 117 руб. Было заключено 6877 сделок.... Минимальный курс евро составил 107 руб., максимальный - 117 руб. Было заключено 6877 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,569 руб. Минимальный курс доллара США составил 101,0925 руб., максимальный - 105,9 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 101,0925 руб., максимальный - 105,9 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 556 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 16,5425 руб. Минимальный курс юаня составил 16,4 руб., максимальный - 16,9727 руб. Было заключено 16965 сделок.... Минимальный курс юаня составил 16,4 руб., максимальный - 16,9727 руб. Было заключено 16965 сделок.... читать дальше

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Доходность десятилетних гособлигаций США в ходе торгов в понедельник превысила отметку 2,25% годовых впервые за 33 месяца, сообщает Trading Economics. Инвесторы продолжают оценивать заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла относительно... Инвесторы продолжают оценивать заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла относительно... читать дальше

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Правительство РФ проанализирует последствия от возможной отмены налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с фракцией "Единая Россия" в Госдуме. "Если есть в этом необходимость, то мы можем, и я уже дал поручение проанализировать... читать дальше

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Сегодня доля физических лиц в общем объеме торгов ОФЗ на "Мосбирже" составила 35%, говорится в пресс-релизе "Московской биржи". "Сделки с облигациями заключили 91 профессиональный участник торгов и 82 тыс. частных инвесторов", - отмечается в пресс-релизе. В сообщении... В сообщении... читать дальше

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Нефть продолжает дорожать в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и опасений сокращения поставок энергоносителей на глобальный рынок. Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории... Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории... читать дальше

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Китай в январе-феврале увеличил выработку электроэнергии на 4% относительно того же периода прошлого года - до 1,31 трлн кВт.ч, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. ГСУ традиционно предоставляет данные сразу за первые два месяца года из-за... читать дальше

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ПАО "Россети Центр и Приволжье" в 2021 году увеличило чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с показателем 2020 года - до 9,952 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 10,3% и достигла 106,7 млрд рублей, в том числе от передачи электроэнергии -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7078 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,5791 руб. Минимальный курс доллара США составил 103,9025 руб., максимальный - 105,8625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 103,9025 руб., максимальный - 105,8625 руб. Было... читать дальше

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Российские производители офисной бумаги способны полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, ее поставки стабилизируются в течение недели, заявили в Минпромторге РФ. "Отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной... "Отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной... читать дальше

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Россия в 2021 году собрала 121,397 млн тонн зерна, следует из обновленных данных Росстата. Ранее ведомство сообщало об урожае в 121,317 млн тонн. Данные по сбору пшеницы не изменились - 76 млн тонн. В том числе озимой пшеницы собрано 53 млн тонн (63,2 млн тонн в 2020... Данные по сбору пшеницы не изменились - 76 млн тонн. В том числе озимой пшеницы собрано 53 млн тонн (63,2 млн тонн в 2020... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" по МСФО в прошлом году составила 4,37 млрд руб., что вдвое больше показателя 2020 года, следует из отчетности компании. Выручка при этом составила 108,1 млрд руб. после 97,64 млрд руб. годом ранее, операционные расходы - 97,75 млрд... Выручка при этом составила 108,1 млрд руб. после 97,64 млрд руб. годом ранее, операционные расходы - 97,75 млрд... читать дальше

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Неопределенность в отношении прогноза для экономики Соединенных Штатов и стремительное развитие событий могут означать, что излишне агрессивный подход к повышению ключевой ставки Федрезерва не является оправданным, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6478,95 (+18,92) руб./грамм; на серебро - 84,93 (+0,24) руб./грамм; на платину - 3463,2 (+4,08) руб./грамм; на палладий - 8518,33 (-74,32) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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