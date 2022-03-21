21 марта 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Февраль 2022
Это автоматическое сообщение.
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21 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму $197,72 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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21 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 3,3 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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21 марта 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 6,26 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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21 марта 2022 года 08:28
Цены на нефть растут в понедельник на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта, а также роста напряженности на Ближнем Востоке и ситуация в Китае, где был отмечен очередной скачок заболеваемости COVID-19.
Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что... читать дальше
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21 марта 2022 года 08:24
Американские фондовые индексы выросли в пятницу, завершив неделю максимальным подъемом с ноября 2020 года. За последний месяц нормой стала высокая волатильность торгов, отмечает Market Watch. Инвесторам довольно сложно оценить перспективы экономического роста и корпоративных... читать дальше
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21 марта 2022 года 08:16
Руководители стран Евросоюза и президент США Джо Байден на предстоящих на этой неделе саммитах в рамках ЕС, "большой семерки" и НАТО рассмотрят возможности дальнейшего расширения антироссийских санкций, сообщают СМИ со ссылками на источники из числа официальных... читать дальше
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21 марта 2022 года 08:08
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли в пятницу по итогам третьей торговой сессии подряд. Рост индексов Stoxx 600 и FTSE 100 за неделю стал максимальным с ноября 2020г. Инвесторы продолжали оценивать итоги заседаний Федеральной резервной системы США и Банка... читать дальше
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21 марта 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению...
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21 марта 2022 года 08:00
Сегодня в Японии праздник - День весеннего равноденствия.
Это автоматическое сообщение.
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21 марта 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Цены производителей в Германии
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20 марта 2022 года 18:01
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 российских городах-миллионниках в марте составила 20 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 29,3 тыс. руб. Относительно предыдущего месяца эти показатели уменьшились на 1,1% и 0,6% соответственно. Такие данные приводит... читать дальше
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20 марта 2022 года 17:42
Weatherford International стала последней нефтесервисной компанией из "большой четверки", которая сделала заявление относительно работы в России, она прекращает инвестиции и внедрение технологий в РФ, сообщается на сайте компании.
"С момента начала кризиса мы продолжали... читать дальше
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20 марта 2022 года 17:23
Большинство россиян в настоящее время предпочитают хранить свои сбережения в виде наличных, меньше - на банковских вкладах и счетах, свидетельствуют результаты всероссийского онлайн-опроса, который провел банк "Хоум Кредит". Наличные в качестве инструмента хранения сбережений... читать дальше
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20 марта 2022 года 17:02
Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд в рамках санкций против Москвы, объявило сегодня австралийское правительство. "Правительство Австралии немедленно вводит запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы", - говорится в... читать дальше
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20 марта 2022 года 16:32
Франция заморозила 22 млрд евро авуаров Центрального банка России, сообщил сегодня французский министр экономики Брюно Ле Мэр. "Заморожены более 22 млрд евро активов ЦБ РФ", - сказал он в эфире французского телерадиоканала RTL.
По его словам, такие санкции нанесут ущерб... читать дальше
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20 марта 2022 года 15:45
Чистая прибыль Saudi Aramco в 2021 году благодаря высоким ценам на нефть и высокой марже переработки и нефтехимии выросла в 2,2 раза, до $110 млрд по сравнению с $49 млрд в 2020 году, сообщила компания. При этом относительно "доковидного" 2019 года чистая прибыль компании... читать дальше
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