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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 103,9524 руб., евро - 114,3996 руб.
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21 марта 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 103,9524 руб., евро - 114,3996 руб.

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21 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,53 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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21 марта 2022 года 08:08
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21 марта 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 103,9524 руб., евро - 114,3996 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению...
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21 марта 2022 года 08:00
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