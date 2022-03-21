ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 103,9524 руб., евро - 114,3996 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,53 руб.

21 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп.

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму $197,72 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 3,3 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 6,26 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Цены на нефть растут в понедельник на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта, а также роста напряженности на Ближнем Востоке и ситуация в Китае, где был отмечен очередной скачок заболеваемости COVID-19. Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что... Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что... читать дальше

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Американские фондовые индексы выросли в пятницу, завершив неделю максимальным подъемом с ноября 2020 года. За последний месяц нормой стала высокая волатильность торгов, отмечает Market Watch. Инвесторам довольно сложно оценить перспективы экономического роста и корпоративных... читать дальше

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Руководители стран Евросоюза и президент США Джо Байден на предстоящих на этой неделе саммитах в рамках ЕС, "большой семерки" и НАТО рассмотрят возможности дальнейшего расширения антироссийских санкций, сообщают СМИ со ссылками на источники из числа официальных... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли в пятницу по итогам третьей торговой сессии подряд. Рост индексов Stoxx 600 и FTSE 100 за неделю стал максимальным с ноября 2020г. Инвесторы продолжали оценивать итоги заседаний Федеральной резервной системы США и Банка... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению...

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Сегодня в Японии праздник - День весеннего равноденствия. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Цены производителей в Германии Цены производителей в Германии ... ...

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Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 российских городах-миллионниках в марте составила 20 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 29,3 тыс. руб. Относительно предыдущего месяца эти показатели уменьшились на 1,1% и 0,6% соответственно. Такие данные приводит... читать дальше

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Weatherford International стала последней нефтесервисной компанией из "большой четверки", которая сделала заявление относительно работы в России, она прекращает инвестиции и внедрение технологий в РФ, сообщается на сайте компании. "С момента начала кризиса мы продолжали... "С момента начала кризиса мы продолжали... читать дальше

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Большинство россиян в настоящее время предпочитают хранить свои сбережения в виде наличных, меньше - на банковских вкладах и счетах, свидетельствуют результаты всероссийского онлайн-опроса, который провел банк "Хоум Кредит". Наличные в качестве инструмента хранения сбережений... читать дальше

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Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд в рамках санкций против Москвы, объявило сегодня австралийское правительство. "Правительство Австралии немедленно вводит запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы", - говорится в... читать дальше

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Франция заморозила 22 млрд евро авуаров Центрального банка России, сообщил сегодня французский министр экономики Брюно Ле Мэр. "Заморожены более 22 млрд евро активов ЦБ РФ", - сказал он в эфире французского телерадиоканала RTL. По его словам, такие санкции нанесут ущерб... По его словам, такие санкции нанесут ущерб... читать дальше

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Чистая прибыль Saudi Aramco в 2021 году благодаря высоким ценам на нефть и высокой марже переработки и нефтехимии выросла в 2,2 раза, до $110 млрд по сравнению с $49 млрд в 2020 году, сообщила компания. При этом относительно "доковидного" 2019 года чистая прибыль компании... читать дальше

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