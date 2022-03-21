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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 103,9524 руб., евро - 114,3996 руб.
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21 марта 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 103,9524 руб., евро - 114,3996 руб.
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21 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,53 руб.
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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли в пятницу по итогам третьей торговой сессии подряд. Рост индексов Stoxx 600 и FTSE 100 за неделю стал максимальным с ноября 2020г. Инвесторы продолжали оценивать итоги заседаний Федеральной резервной системы США и Банка... читать дальше
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