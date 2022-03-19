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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 марта в размере 103,9524 руб., евро - 114,3996 руб.
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19 марта 2022 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 марта в размере 103,9524 руб., евро - 114,3996 руб.

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19 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,53 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Как сообщила пресс-служба...    читать дальше
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению...
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"Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно...    читать дальше
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