ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 марта в размере 103,9524 руб., евро - 114,3996 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,53 руб.

19 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп.

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Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 российских городах-миллионниках в марте составила 20 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 29,3 тыс. руб. Относительно предыдущего месяца эти показатели уменьшились на 1,1% и 0,6% соответственно. Такие данные приводит... читать дальше

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Weatherford International стала последней нефтесервисной компанией из "большой четверки", которая сделала заявление относительно работы в России, она прекращает инвестиции и внедрение технологий в РФ, сообщается на сайте компании. "С момента начала кризиса мы продолжали... "С момента начала кризиса мы продолжали... читать дальше

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Большинство россиян в настоящее время предпочитают хранить свои сбережения в виде наличных, меньше - на банковских вкладах и счетах, свидетельствуют результаты всероссийского онлайн-опроса, который провел банк "Хоум Кредит". Наличные в качестве инструмента хранения сбережений... читать дальше

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Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд в рамках санкций против Москвы, объявило сегодня австралийское правительство. "Правительство Австралии немедленно вводит запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы", - говорится в... читать дальше

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Франция заморозила 22 млрд евро авуаров Центрального банка России, сообщил сегодня французский министр экономики Брюно Ле Мэр. "Заморожены более 22 млрд евро активов ЦБ РФ", - сказал он в эфире французского телерадиоканала RTL. По его словам, такие санкции нанесут ущерб... По его словам, такие санкции нанесут ущерб... читать дальше

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Чистая прибыль Saudi Aramco в 2021 году благодаря высоким ценам на нефть и высокой марже переработки и нефтехимии выросла в 2,2 раза, до $110 млрд по сравнению с $49 млрд в 2020 году, сообщила компания. При этом относительно "доковидного" 2019 года чистая прибыль компании... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Как сообщила пресс-служба... Как сообщила пресс-служба... читать дальше

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Болгария не намерена продлевать истекающий в этом году контракт на поставку российского газа - на фоне ситуации на Украине. Страна надеется на поставки из Азербайджана, СПГ и обсуждаемый механизм совместных закупок газа Евросоюза, сообщил в эфире национального радио BNR... читать дальше

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Правительство предоставило региональным властям возможности активнее тратить высвобождаемые в рамках реструктуризации бюджетных кредитов средства на важные проекты, сообщает пресс-служба правительства РФ. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром России... Согласно постановлению, подписанному премьер-министром России... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 31 тыс. 35 случаев, что почти на 1,9 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализирован за сутки 2 тыс. 551 человек, скончались от COVID-19 434 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше

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Три крупнейшие международные нефтесервисные компании, входящие в "большую четверку", 19 марта заявили о планах ухода из России. Первой сделала заявление о немедленном прекращении деятельности в России американская Halliburton. "Компания соблюдает санкции, запрещающие... Первой сделала заявление о немедленном прекращении деятельности в России американская Halliburton. "Компания соблюдает санкции, запрещающие... читать дальше

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 469 млн 723 тыс. 19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 74 тыс. 571... читать дальше

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Банк России выдал разрешение "Московской бирже", Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля включительно на операции профучастников, направленные исключительно на уменьшение обязательств своих клиентов, являющихся... читать дальше

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Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%, она будет произведена с 1 апреля, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в субботу, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты. "Индексация социальных пенсий в 2022 году была... "Индексация социальных пенсий в 2022 году была... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению...

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Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России и проблем с ними не возникает, компании подтверждают поставки лекарств на российский рынок, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно... "Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно... читать дальше

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