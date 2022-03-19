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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 марта в размере 103,9524 руб., евро - 114,3996 руб.
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19 марта 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 марта в размере 103,9524 руб., евро - 114,3996 руб.
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19 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,53 руб.
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20 марта 2022 года 18:01
Аренда "однушки" в крупнейших городах России составляет 20-22 тыс. руб. в месяц, "двушки" - 27- 29 тыс. - эксперты
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 российских городах-миллионниках в марте составила 20 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 29,3 тыс. руб. Относительно предыдущего месяца эти показатели уменьшились на 1,1% и 0,6% соответственно. Такие данные приводит... читать дальше
.20 марта 2022 года 17:42
Weatherford International стала последней нефтесервисной компанией из "большой четверки", которая сделала заявление относительно работы в России, она прекращает инвестиции и внедрение технологий в РФ, сообщается на сайте компании. "С момента начала кризиса мы продолжали... читать дальше
.20 марта 2022 года 17:23
Большинство россиян в настоящее время предпочитают хранить свои сбережения в виде наличных, меньше - на банковских вкладах и счетах, свидетельствуют результаты всероссийского онлайн-опроса, который провел банк "Хоум Кредит". Наличные в качестве инструмента хранения сбережений... читать дальше
.20 марта 2022 года 17:02
Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд в рамках санкций против Москвы, объявило сегодня австралийское правительство. "Правительство Австралии немедленно вводит запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы", - говорится в... читать дальше
.20 марта 2022 года 16:32
Франция заморозила 22 млрд евро авуаров Центрального банка России, сообщил сегодня французский министр экономики Брюно Ле Мэр. "Заморожены более 22 млрд евро активов ЦБ РФ", - сказал он в эфире французского телерадиоканала RTL. По его словам, такие санкции нанесут ущерб... читать дальше
.20 марта 2022 года 15:45
Чистая прибыль Saudi Aramco в 2021 году благодаря высоким ценам на нефть и высокой марже переработки и нефтехимии выросла в 2,2 раза, до $110 млрд по сравнению с $49 млрд в 2020 году, сообщила компания. При этом относительно "доковидного" 2019 года чистая прибыль компании... читать дальше
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Как сообщила пресс-служба... читать дальше
.20 марта 2022 года 13:46
Болгария не намерена продлевать истекающий в этом году контракт на поставку российского газа - на фоне ситуации на Украине. Страна надеется на поставки из Азербайджана, СПГ и обсуждаемый механизм совместных закупок газа Евросоюза, сообщил в эфире национального радио BNR... читать дальше
.20 марта 2022 года 12:35
Правительство РФ расширило возможности регионов по использованию средств от реструктуризации бюджетных кредитов
Правительство предоставило региональным властям возможности активнее тратить высвобождаемые в рамках реструктуризации бюджетных кредитов средства на важные проекты, сообщает пресс-служба правительства РФ. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром России... читать дальше
.20 марта 2022 года 11:41
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 31 тыс. 35 случаев, что почти на 1,9 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализирован за сутки 2 тыс. 551 человек, скончались от COVID-19 434 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше
.20 марта 2022 года 11:18
Три крупнейшие международные нефтесервисные компании, входящие в "большую четверку", 19 марта заявили о планах ухода из России. Первой сделала заявление о немедленном прекращении деятельности в России американская Halliburton. "Компания соблюдает санкции, запрещающие... читать дальше
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 469 млн 723 тыс. 19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 74 тыс. 571... читать дальше
.20 марта 2022 года 10:02
ЦБ РФ разрешил "Мосбирже" до 1 апреля операции для уменьшения обязательств клиентов-нерезидентов из недружественных государств
Банк России выдал разрешение "Московской бирже", Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля включительно на операции профучастников, направленные исключительно на уменьшение обязательств своих клиентов, являющихся... читать дальше
.20 марта 2022 года 09:34
Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%, она будет произведена с 1 апреля, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в субботу, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты. "Индексация социальных пенсий в 2022 году была... читать дальше
.20 марта 2022 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 114,3996 руб. По сравнению...
.19 марта 2022 года 17:54
Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России и проблем с ними не возникает, компании подтверждают поставки лекарств на российский рынок, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно... читать дальше
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