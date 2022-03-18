Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 марта

18 марта. FINMARKET.RU -РФ с 19 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6460,03 (-81,39) руб./грамм; на серебро - 84,69 (+0,64) руб./грамм; на платину - 3459,12 (+2,08) руб./грамм; на палладий - 8592,65 (+300,47) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42024,595 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,000 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 16,5981 руб. Минимальный курс юаня составил 16,21 руб., максимальный - 17,38 руб. Было заключено 21993 сделки.... Минимальный курс юаня составил 16,21 руб., максимальный - 17,38 руб. Было заключено 21993 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6443 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,1374 руб. Минимальный курс доллара США составил 101,7 руб., максимальный - 105,6 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 101,7 руб., максимальный - 105,6 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10681 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 113,8166 руб. Минимальный курс евро составил 107,11 руб., максимальный - 115,91 руб. Было заключено 3953... Минимальный курс евро составил 107,11 руб., максимальный - 115,91 руб. Было заключено 3953... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в 1-й декаде марта увеличилось до 20,5100% с 8,5870% в 3-й декаде февраля,... читать дальше

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Бренд автомобилей класса "люкс" Porsche AG, принадлежащий германской Volkswagen Group, планирует к 2030 году довести выпуск автомобилей на электродвигателях до 80% от общего объема производства, говорится в сообщении компании. Ранее Porsche рассчитывала, что в этот... Ранее Porsche рассчитывала, что в этот... читать дальше

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В прошлом году тепличная отрасль РФ произвела рекордные 111 тыс. тонн грибов, что на 29% больше, чем в 2020 году, сообщает Минсельхоз. За последние 5 лет производство выросло в 11 раз. Грибное направление стало одним из самых быстроразвивающихся сегментов АПК,... За последние 5 лет производство выросло в 11 раз. Грибное направление стало одним из самых быстроразвивающихся сегментов АПК,... читать дальше

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Временные ограничения для резидентов РФ на вклады в уставный капитал нерезидентов, предусмотренные указом президента от 18 марта 2022 года, не распространяются на биржевые торги, сообщили в ЦБ РФ. "Указ не касается торгуемых на бирже инструментов. В документе идет речь... "Указ не касается торгуемых на бирже инструментов. В документе идет речь... читать дальше

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Премьер Италии Марио Драги призвал в пятницу срочно искать решения проблем, возникающих у стран ЕС в сфере энергетики. "Сейчас перед нами стоит множество проблем, на которые нам нужно вместе искать ответы. Однако самый срочный вопрос, который мы обсудили, - это... "Сейчас перед нами стоит множество проблем, на которые нам нужно вместе искать ответы. Однако самый срочный вопрос, который мы обсудили, - это... читать дальше

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Переход на российские рубли при зачислении и распределении ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС коснется России и Белоруссии, остальные три страны объединения продолжат использовать доллары США, сообщила пресс-служба правительства Казахстана. Договором о Евразийском... Договором о Евразийском... читать дальше

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В феврале продажи на вторичном рынке жилья в США упали на 7,2% и составили 6,02 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный уровень за полгода. В январе, согласно пересмотренным данным, показатель... В январе, согласно пересмотренным данным, показатель... читать дальше

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В понедельник, 21 марта, на "Мосбирже" возобновятся торги в сегменте ОФЗ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления по итогам заседания совета директоров ЦБ. "Мы приостановили торги на "Московской бирже", чтобы избежать резких колебаний... "Мы приостановили торги на "Московской бирже", чтобы избежать резких колебаний... читать дальше

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Плодоовощной союз обратился в Минсельхоз РФ с предложением изменить условия предоставления инвестиционных кредитов, привлеченных на строительство тепличных комплексов, следует из письма на имя замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой, с копией которого ознакомился... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9078 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 103,8713 руб. Минимальный курс доллара США составил 101,0125 руб., максимальный - 110 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 101,0125 руб., максимальный - 110 руб. Было... читать дальше

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что цены на ряд товаров в РФ, существенное повысившиеся в конце февраля - начале марта, могут снизиться по мере охлаждения ажиотажного спроса на них. По ее словам, введение ручного регулирования цен может привести к дефициту... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг российской ИК "Фридом финанс" до "ССС-" с "B". Как сообщается в пресс-релизе агентства, он остается на пересмотре с возможностью дальнейшего ухудшения. Рейтинговые действия обусловлены... Рейтинговые действия обусловлены... читать дальше

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