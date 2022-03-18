18 марта 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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18 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 21.03 по 27.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|21.03.2022
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Февраль 2022
|22.03.2022
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Январь 2022
|22.03.2022
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Январь 2022
|22.03.2022
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Январь 2022
|22.03.2022
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Февраль 2022
|23.03.2022
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Февраль 2022
|23.03.2022
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Февраль 2022
|23.03.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 марта
|23.03.2022
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Март 2022
|24.03.2022
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Март 2022
|24.03.2022
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|IV квартал 2021
|24.03.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 марта
|24.03.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 27 февраля по 05 марта
|24.03.2022
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Февраль 2022
|25.03.2022
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Март 2022
|25.03.2022
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Февраль 2022
|25.03.2022
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Февраль 2022
|25.03.2022
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Март 2022
|25.03.2022
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Март 2022
|25.03.2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2022
Это автоматическое сообщение.
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