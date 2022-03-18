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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 марта в размере 103,9524 руб.
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18 марта 2022 года 17:14
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 марта в размере 103,9524 руб.
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18 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 103,9524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,88 коп. Это автоматическое сообщение.
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 16,5981 руб. Минимальный курс юаня составил 16,21 руб., максимальный - 17,38 руб. Было заключено 21993 сделки.... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6443 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,1374 руб. Минимальный курс доллара США составил 101,7 руб., максимальный - 105,6 руб. Было заключено... читать дальше
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.18 марта 2022 года 18:59
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в 1-й декаде марта увеличилось до 20,5100% с 8,5870% в 3-й декаде февраля,... читать дальше
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.18 марта 2022 года 18:45
В прошлом году тепличная отрасль РФ произвела рекордные 111 тыс. тонн грибов, что на 29% больше, чем в 2020 году, сообщает Минсельхоз. За последние 5 лет производство выросло в 11 раз. Грибное направление стало одним из самых быстроразвивающихся сегментов АПК,... читать дальше
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Временные ограничения для резидентов РФ на вклады в уставный капитал нерезидентов, предусмотренные указом президента от 18 марта 2022 года, не распространяются на биржевые торги, сообщили в ЦБ РФ. "Указ не касается торгуемых на бирже инструментов. В документе идет речь... читать дальше
.18 марта 2022 года 18:31
Премьер Италии Марио Драги призвал в пятницу срочно искать решения проблем, возникающих у стран ЕС в сфере энергетики. "Сейчас перед нами стоит множество проблем, на которые нам нужно вместе искать ответы. Однако самый срочный вопрос, который мы обсудили, - это... читать дальше
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.18 марта 2022 года 18:17
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Плодоовощной союз обратился в Минсельхоз РФ с предложением изменить условия предоставления инвестиционных кредитов, привлеченных на строительство тепличных комплексов, следует из письма на имя замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой, с копией которого ознакомился... читать дальше
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