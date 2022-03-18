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18 марта 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 113,1749 руб.

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18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 113,1749 руб.

Минимальный курс евро составил 110,2 руб., максимальный - 115,2375 руб. Было заключено 2082 сделки. Объем торгов составил 18403,94 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 115,2375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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