Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 16,513 руб.

Минимальный курс юаня составил 16,21 руб., максимальный - 16,7196 руб. Было заключено 568 сделок. Объем торгов составил 947,96 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 16,5 руб. за юань.

18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2715 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 16,513 руб.

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Президент Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования", который существенно дополнил созданную в последние недели систему валютного... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,71/123,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 98 коп., Cредний курс продажи...

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ООО "СВ Рус" ("дочка" южнокорейской Sungwoo Hitech Co.) сохраняет планы по налаживанию производства комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia на бывшей площадке завода Ford во Всеволожске (Ленинградская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета экономического... читать дальше

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Европейские переработчики из-за санкционного давления предпочитают приобретать альтернативные Urals сорта нефти, прежде всего схожие по качеству Forties и Johan Sverdrup, сообщает ценовое агентство Argus. Вследствие слабого спроса скидка на Urals в Северо-Западной... Вследствие слабого спроса скидка на Urals в Северо-Западной... читать дальше

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В ходе торгов в пятницу доллар США ускорил подъем по отношению к японской иене на фоне решения Банка Японии сохранить параметры денежно-кредитной политики в стране, при этом японская нацвалюта достигла минимума за шесть лет. Евро также сдает позиции по отношению к... Евро также сдает позиции по отношению к... читать дальше

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В понедельник, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 3,3 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 21 марта, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 6,26 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В понедельник, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму $197,95 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Власти Индии призвали другие страны не политизировать вопрос о том, у кого индийская сторона закупает нефть, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ. "Не следует политизировать законные транзакции Индии в сфере энергетики", - заявил журналистам источник в индийском... "Не следует политизировать законные транзакции Индии в сфере энергетики", - заявил журналистам источник в индийском... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 113,1749 руб. Минимальный курс евро составил 110,2 руб., максимальный - 115,2375 руб. Было заключено 2082... Минимальный курс евро составил 110,2 руб., максимальный - 115,2375 руб. Было заключено 2082... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили последние торги этой недели преимущественно в плюсе, исключением стал лишь гонконгский индекс. Инвесторы во всем мире продолжают следить за развитием событий вокруг конфликта на Украине. Инвесторы во всем мире продолжают следить за развитием событий вокруг конфликта на Украине. Японский... Японский... читать дальше

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Годовая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерской отчётности (РСБУ) в 2021 году впервые в истории превысила триллион рублей - и сразу более чем в 2 раза. Чистая прибыль в 2021 году составила 2,684 трлн рублей по сравнению с убытком в... Чистая прибыль в 2021 году составила 2,684 трлн рублей по сравнению с убытком в... читать дальше

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Мировые рынки недооценивают риски, связанные с украинским конфликтом, считают эксперты Goldman Sachs Group Inc. Подъем фондовых индексов США и Европы, а также разворот цен на нефть после резкого скачка "говорят о снижении напряжения в оценке трейдерами глобальных... Подъем фондовых индексов США и Европы, а также разворот цен на нефть после резкого скачка "говорят о снижении напряжения в оценке трейдерами глобальных... читать дальше

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СПБ биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций АО "Управляющая компания "ОРГ" серии БО-01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B04-01-01566-G-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B04-01-01566-G-001P. Бонды будут размещены в рамках программы облигаций... Бонды будут размещены в рамках программы облигаций... читать дальше

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Нефтяные котировки демонстрируют умеренный рост в ходе торгов после резкого подъема по итогам предыдущей сессии. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 мск увеличились в цене на $0,71 (0,67%) - до $107,35 за баррель. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 мск увеличились в цене на $0,71 (0,67%) - до $107,35 за баррель. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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Порядка 300 из нескольких тысяч иностранных компаний в Москве приостановили свою деятельность, сообщил в пятницу журналистам мэр столицы Сергей Собянин. "Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с... "Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с... читать дальше

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