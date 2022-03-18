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18 марта 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 16,513 руб.
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18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2715 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 16,513 руб. Минимальный курс юаня составил 16,21 руб., максимальный - 16,7196 руб. Было заключено 568 сделок. Объем торгов составил 947,96 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 16,5 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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