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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 1,2%
В феврале инфляция ускорилась до 1,17% после 0,99% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале потребительские цены выросли на 2,2%. Годовая инфляция разогналась до 9,15% после 8,7% месяцем ранее
 
На социальную поддержку россиян направят почти 550 млрд руб.
В плане правительства социальной поддержке посвящен особый раздел. В него вошли 11 мер (этот перечень может корректироваться), общая стоимость которых для федерального бюджета оценивается в 546 млрд рублей в 2022 году. Соцмеры разделены на два...
 
ЦБ рекомендовал банкам пресекать попытки вывода валюты
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за транзакциями, направленными на обход специальных экономических мер, принятых властями для прекращения оттока валюты за границу. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Юрия Исаева, пишут "Ведомости" со...
 
S&P понизило долгосрочные рейтинги России до "CC"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в национальной и иностранной валюте до "CC" с " CCC-", говорится в пресс-релизе агентства. Оценка риска перевода и конвертации также...
 
18 марта 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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18 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Внешнеторговый баланс Италии Январь 2022
13:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Январь 2022
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Январь 2022
17:00 Индекс опережающих экономических показателей США Февраль 2022
17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Февраль 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
18 марта 2022 года 10:29
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1126,3 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1126,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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18 марта 2022 года 10:29
Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Кроме того, рынок позитивно отреагировал на новость, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для...    читать дальше
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18 марта 2022 года 10:25
МСЗ снизил прогноз экспорт пшеницы из РФ в этом сельхозгоду на 1,5 млн тонн, новая оценка - 32 млн тонн
Международный совет по зерну (МСЗ, штаб-квартира в Лондоне) в мартовском обзоре снизил сразу на 1,5 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.).

Согласно обзору, новая оценка составляет 32 млн тонн против 33,5 млн тонн в...    читать дальше
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18 марта 2022 года 10:14
Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ
Президент РФ в соответствии с пунктом "г" статьи 83 Конституции РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ, сообщается в пятницу на сайте нижней палаты парламента.

Также отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав...
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18 марта 2022 года 10:07
В марте Россия экспортировала в Индию 360 тыс. баррелей нефти в сутки, что почти в 4 раза больше в годовом сравнении
Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в 4 раза, что свидетельствует о перераспределении мировых энергетических потоков после ситуации вокруг Украины, пишет Financial Times.

По данным издания, Индия, которая является третьей по величине страной в мире по...    читать дальше
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18 марта 2022 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 91,87/116 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,87/116 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 282 коп., Cредний курс продажи упал...
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18 марта 2022 года 09:59
Американские законодатели проголосовали за отзыв статуса наибольшего благоприятствования у России
Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией", свидетельствуют результаты голосования.

За лишение РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле проголосовали 424 члена Палаты...    читать дальше
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18 марта 2022 года 09:51
Минфин РФ предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров до 1 тыс. евро, аналогично поступил и ЕЭК
Минфин РФ подготовил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц с 200 евро до 1 тыс. евро на период до 1 октября 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

Предложение министерство направило в...    читать дальше
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18 марта 2022 года 09:44
Иена дешевеет к доллару, евро стабилен
Японская иена дешевеет к доллару США после решения Банка Японии сохранить параметры денежно-кредитной политики в стране. Евро стабилен в паре с долларом. При этом доллар снижается к фунту.

Политика Банка Японии резко отличается от политики других крупнейших центробанков...    читать дальше
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18 марта 2022 года 09:36
Япония вводит санкции в отношении 15 граждан России и девяти организаций
МИД Японии объявил о введении антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.

Согласно опубликованному списку, санкции вводятся в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, восьми замминистров обороны - Алексея Криворучко, Тимура Иванова,...    читать дальше
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18 марта 2022 года 09:29
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 465,9 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 465 млн 943 тыс. 45, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 65 тыс. 260...    читать дальше
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18 марта 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2078,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3229,66 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 марта составили по Российской Федерации 2078,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1972,2 млрд руб.

На...    читать дальше
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18 марта 2022 года 09:22
С 2023 года упрощаются процедуры подтверждения нулевой ставки НДС экспортерами
Правительство РФ одобрило законопроект по упрощению с 2023 года процедуры подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров, говорится в сообщении Минфина.

Так, вместо бумажной копии контракта экспортер должен будет представлять в налоговые...    читать дальше
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18 марта 2022 года 09:15
Банк Японии сохранил ультрамягкую ДКП
Банк Японии вновь сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая...    читать дальше
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18 марта 2022 года 09:07
S&P понизило долгосрочные рейтинги России до "CC"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в национальной и иностранной валюте до "CC" с " CCC-", говорится в пресс-релизе агентства. Оценка риска перевода и конвертации также понижена до "CC" с " CCC-"....    читать дальше
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18 марта 2022 года 08:59
Нефтяные цены продолжают расти
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе утренних торгов в пятницу после скачка на более чем на 8% по итогам предыдущей сессии. Нефтяные трейдеры внимательно следят за ситуацией на Украине и готовятся к резкому сокращению поставок нефти из России, пишет...    читать дальше
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