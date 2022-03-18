18 марта 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Январь 2022
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Январь 2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Январь 2022
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Февраль 2022
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Февраль 2022
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18 марта 2022 года 10:29
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1126,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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18 марта 2022 года 10:29
Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Кроме того, рынок позитивно отреагировал на новость, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для... читать дальше
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18 марта 2022 года 10:25
Международный совет по зерну (МСЗ, штаб-квартира в Лондоне) в мартовском обзоре снизил сразу на 1,5 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.).
Согласно обзору, новая оценка составляет 32 млн тонн против 33,5 млн тонн в... читать дальше
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18 марта 2022 года 10:14
Президент РФ в соответствии с пунктом "г" статьи 83 Конституции РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ, сообщается в пятницу на сайте нижней палаты парламента.
Также отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав...
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18 марта 2022 года 10:07
Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в 4 раза, что свидетельствует о перераспределении мировых энергетических потоков после ситуации вокруг Украины, пишет Financial Times.
По данным издания, Индия, которая является третьей по величине страной в мире по... читать дальше
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18 марта 2022 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,87/116 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 282 коп., Cредний курс продажи упал...
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18 марта 2022 года 09:59
Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией", свидетельствуют результаты голосования.
За лишение РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле проголосовали 424 члена Палаты... читать дальше
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18 марта 2022 года 09:51
Минфин РФ подготовил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц с 200 евро до 1 тыс. евро на период до 1 октября 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.
Предложение министерство направило в... читать дальше
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18 марта 2022 года 09:44
Японская иена дешевеет к доллару США после решения Банка Японии сохранить параметры денежно-кредитной политики в стране. Евро стабилен в паре с долларом. При этом доллар снижается к фунту.
Политика Банка Японии резко отличается от политики других крупнейших центробанков... читать дальше
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18 марта 2022 года 09:36
МИД Японии объявил о введении антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.
Согласно опубликованному списку, санкции вводятся в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, восьми замминистров обороны - Алексея Криворучко, Тимура Иванова,... читать дальше
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18 марта 2022 года 09:29
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 465 млн 943 тыс. 45, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 65 тыс. 260... читать дальше
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18 марта 2022 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 марта составили по Российской Федерации 2078,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1972,2 млрд руб.
На... читать дальше
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18 марта 2022 года 09:22
Правительство РФ одобрило законопроект по упрощению с 2023 года процедуры подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров, говорится в сообщении Минфина.
Так, вместо бумажной копии контракта экспортер должен будет представлять в налоговые... читать дальше
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18 марта 2022 года 09:15
Банк Японии вновь сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.
Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая... читать дальше
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18 марта 2022 года 09:07
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в национальной и иностранной валюте до "CC" с " CCC-", говорится в пресс-релизе агентства. Оценка риска перевода и конвертации также понижена до "CC" с " CCC-".... читать дальше
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18 марта 2022 года 08:59
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе утренних торгов в пятницу после скачка на более чем на 8% по итогам предыдущей сессии. Нефтяные трейдеры внимательно следят за ситуацией на Украине и готовятся к резкому сокращению поставок нефти из России, пишет... читать дальше
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