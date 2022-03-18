.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1126,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Кроме того, рынок позитивно отреагировал на новость, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для... читать дальше

.

Международный совет по зерну (МСЗ, штаб-квартира в Лондоне) в мартовском обзоре снизил сразу на 1,5 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.). Согласно обзору, новая оценка составляет 32 млн тонн против 33,5 млн тонн в... Согласно обзору, новая оценка составляет 32 млн тонн против 33,5 млн тонн в... читать дальше

.

Президент РФ в соответствии с пунктом "г" статьи 83 Конституции РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ, сообщается в пятницу на сайте нижней палаты парламента. Также отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав... Также отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав...

.

Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в 4 раза, что свидетельствует о перераспределении мировых энергетических потоков после ситуации вокруг Украины, пишет Financial Times. По данным издания, Индия, которая является третьей по величине страной в мире по... По данным издания, Индия, которая является третьей по величине страной в мире по... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,87/116 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 282 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией", свидетельствуют результаты голосования. За лишение РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле проголосовали 424 члена Палаты... За лишение РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле проголосовали 424 члена Палаты... читать дальше

.

Минфин РФ подготовил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц с 200 евро до 1 тыс. евро на период до 1 октября 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в министерстве. Предложение министерство направило в... Предложение министерство направило в... читать дальше

.

Японская иена дешевеет к доллару США после решения Банка Японии сохранить параметры денежно-кредитной политики в стране. Евро стабилен в паре с долларом. При этом доллар снижается к фунту. Политика Банка Японии резко отличается от политики других крупнейших центробанков... Политика Банка Японии резко отличается от политики других крупнейших центробанков... читать дальше

.

МИД Японии объявил о введении антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Согласно опубликованному списку, санкции вводятся в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, восьми замминистров обороны - Алексея Криворучко, Тимура Иванова,... Согласно опубликованному списку, санкции вводятся в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, восьми замминистров обороны - Алексея Криворучко, Тимура Иванова,... читать дальше

.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 465 млн 943 тыс. 45, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 65 тыс. 260... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 65 тыс. 260... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 марта составили по Российской Федерации 2078,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1972,2 млрд руб. На... На... читать дальше

.

Правительство РФ одобрило законопроект по упрощению с 2023 года процедуры подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров, говорится в сообщении Минфина. Так, вместо бумажной копии контракта экспортер должен будет представлять в налоговые... Так, вместо бумажной копии контракта экспортер должен будет представлять в налоговые... читать дальше

.

Банк Японии вновь сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая... Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая... читать дальше

.

S&P понизило долгосрочные рейтинги России до "CC" Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в национальной и иностранной валюте до "CC" с " CCC-", говорится в пресс-релизе агентства. Оценка риска перевода и конвертации также понижена до "CC" с " CCC-".... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе утренних торгов в пятницу после скачка на более чем на 8% по итогам предыдущей сессии. Нефтяные трейдеры внимательно следят за ситуацией на Украине и готовятся к резкому сокращению поставок нефти из России, пишет... читать дальше

.