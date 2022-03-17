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17 марта 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 114,8847 руб.

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17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35532 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 114,8847 руб.

Минимальный курс евро составил 108 руб., максимальный - 118 руб. Было заключено 4296 сделок. Объем торгов составил 30542,22 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 113,715 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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