Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 114,8847 руб.

Минимальный курс евро составил 108 руб., максимальный - 118 руб. Было заключено 4296 сделок. Объем торгов составил 30542,22 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 113,715 руб. за евро.

17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35532 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 114,8847 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42024,595 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,000 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 16,7221 руб. Минимальный курс юаня составил 16,5 руб., максимальный - 18 руб. Была заключена 25621 сделка.... Минимальный курс юаня составил 16,5 руб., максимальный - 18 руб. Была заключена 25621 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35532 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 114,8847 руб. Минимальный курс евро составил 108 руб., максимальный - 118 руб. Было заключено 4296 сделок.... Минимальный курс евро составил 108 руб., максимальный - 118 руб. Было заключено 4296 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33621 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,7817 руб. Минимальный курс доллара США составил 103,0025 руб., максимальный - 107,195 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 103,0025 руб., максимальный - 107,195 руб. Было... читать дальше

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Россия полностью независима от импорта в газификации, отмечается в сообщении единого оператора газификации ООО "Газпром газификация" по итогам очередного заседания Федерального штаба по газификации, которое провел заместитель председателя правительства Александр... читать дальше

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Масложировой союз России, который объединяет предприятия по производству растительных масел и продуктов их переработки, пожаловался на нехватку финансирования для закупки сырья, а также на проблемы с логистикой для вывоза продукции. "У нас фактически сегодня... "У нас фактически сегодня... читать дальше

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Снижение платежеспособности населения России нанесло серьезный удар ресторанам среднего уровня: они теряют клиентуру, которая в целях экономии выбирает фастфуд, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. "Ситуация действительно... "Ситуация действительно... читать дальше

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Новое предложение на рынке жилья без достаточных мер господдержки может упасть примерно на 50%, считает вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам "ПИКа" Юрий Ильин. "Если говорить про падение объемов предложения, то, наверное, справедливо будет... "Если говорить про падение объемов предложения, то, наверное, справедливо будет... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии в январе-феврале 2022 года составил 28,1 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 1,2% больше, чем в январе-феврале прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). По итогам двух месяцев темп... По итогам двух месяцев темп... читать дальше

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Страховые взносы на работников в России для всех предприятий должны быть снижены с 30% до 15% для предупреждения безработицы по аналогии с мерой, принятой в 2020 году для малого и среднего бизнеса, считает уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,7791 руб. Минимальный курс доллара США составил 103,7 руб., максимальный - 107,98 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 103,7 руб., максимальный - 107,98 руб. Было... читать дальше

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Выделение из федерального бюджета 25 млрд руб. на поддержку авиакомпаний вошло в итоговый план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. План был одобрен на заседании правкомиссии по повышению... План был одобрен на заседании правкомиссии по повышению... читать дальше

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Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США на прошлой неделе взлетела сразу на 31 базисный пункт и достигла 4,16%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Ставка по 30-летней ипотеке превысила 4%... Ставка по 30-летней ипотеке превысила 4%... читать дальше

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Правление Центрального банка Узбекистана на заседании в четверг приняло решение повысить основную ставку до 17% с 14% годовых, говорится в сообщении ЦБ. "На фоне высокой неопределенности и напряженности во внешнеэкономических условиях Центральный банк повысил основную... "На фоне высокой неопределенности и напряженности во внешнеэкономических условиях Центральный банк повысил основную... читать дальше

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Президиум правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 15 марта одобрил перечень мер поддержки телеком- IT-отраслей. Перечень мер утвержден в составе плана первоочередных действий по обеспечению развития российской... Перечень мер утвержден в составе плана первоочередных действий по обеспечению развития российской... читать дальше

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Фондовые рынки США снижаются в четверг, на следующий день после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск уменьшилось на 0,03% и составляло 34051,50 пункта. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск уменьшилось на 0,03% и составляло 34051,50 пункта. Standard & Poor's 500 к... Standard & Poor's 500 к... читать дальше

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