ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 марта в размере 104,8012 руб.

17 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 104,8012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 325,09 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,7791 руб. Минимальный курс доллара США составил 103,7 руб., максимальный - 107,98 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 103,7 руб., максимальный - 107,98 руб. Было... читать дальше

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Выделение из федерального бюджета 25 млрд руб. на поддержку авиакомпаний вошло в итоговый план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. План был одобрен на заседании правкомиссии по повышению... План был одобрен на заседании правкомиссии по повышению... читать дальше

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Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США на прошлой неделе взлетела сразу на 31 базисный пункт и достигла 4,16%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Ставка по 30-летней ипотеке превысила 4%... Ставка по 30-летней ипотеке превысила 4%... читать дальше

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Правление Центрального банка Узбекистана на заседании в четверг приняло решение повысить основную ставку до 17% с 14% годовых, говорится в сообщении ЦБ. "На фоне высокой неопределенности и напряженности во внешнеэкономических условиях Центральный банк повысил основную... "На фоне высокой неопределенности и напряженности во внешнеэкономических условиях Центральный банк повысил основную... читать дальше

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Президиум правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 15 марта одобрил перечень мер поддержки телеком- IT-отраслей. Перечень мер утвержден в составе плана первоочередных действий по обеспечению развития российской... Перечень мер утвержден в составе плана первоочередных действий по обеспечению развития российской... читать дальше

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Фондовые рынки США снижаются в четверг, на следующий день после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск уменьшилось на 0,03% и составляло 34051,50 пункта. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск уменьшилось на 0,03% и составляло 34051,50 пункта. Standard & Poor's 500 к... Standard & Poor's 500 к... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали такие же темпы роста. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали такие же темпы роста. В январе... В январе... читать дальше

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Правительству Белоруссии, белорусским предприятиям и банкам разрешено исполнять свои обязательства по внешнему долгу перед странами, которые ввели санкции в отношении Белоруссии, в национальной валюте. Соответствующее решение закреплено указом белорусского президента "О... Соответствующее решение закреплено указом белорусского президента "О... читать дальше

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Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку в четверг по итогам третьего месяца подряд, несмотря на продолжающийся сильный рост потребительских цен. Ставка по семидневным операциям РЕПО оставлена на уровне 14%, как и ожидало подавляющее большинство... Ставка по семидневным операциям РЕПО оставлена на уровне 14%, как и ожидало подавляющее большинство... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 104,8012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 325,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 115,9311 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 282,90 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Существующие механизмы, принятые правительством, позволяют не допустить удорожания нефтепродуктов на АЗС, а возможно - и предложить более низкий уровень цен, так что в госрегулировании нет нужды, заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон... читать дальше

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Правительство РФ в четверг одобрило законопроект, который предоставляет льготные периоды бизнесу и гражданам по уплате кредитов с плавающей ставкой, говорится в сообщении Минэкономразвития. Законопроект предоставляет заемщикам возможность до 1 мая обратится в банки за... Законопроект предоставляет заемщикам возможность до 1 мая обратится в банки за... читать дальше

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Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Главстрой" серии 002Р объемом 3,3 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора. Программе присвоен регистрационный номер 4-00611-R-002P. Программе присвоен регистрационный номер 4-00611-R-002P. Программа бессрочная. Облигации в рамках программы... Программа бессрочная. Облигации в рамках программы... читать дальше

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Мировые рынки все еще пытаются осмыслить ситуацию, при которой из-за санкций Запада Россия по сути лишилась доступа к накопленным золотовалютным резервам на сумму $630 млрд, и результатом этого переосмысления может стать отказ центробанков мира от долларовых активов в пользу... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о работе экспериментального правового режима в сфере беспилотного транспорта, следует из информации, размещенной на официальном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, режим будет действовать в... Согласно документу, режим будет действовать в... читать дальше

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