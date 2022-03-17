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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 марта в размере 104,8012 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 1,2%
В феврале инфляция ускорилась до 1,17% после 0,99% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале потребительские цены выросли на 2,2%. Годовая инфляция разогналась до 9,15% после 8,7% месяцем ранее
 
Некоторые производители сахара начали переходить на цены в долларах
Некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. Расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции. Об этом сказано в письме...
 
На поддержку IT-компаний в 2022 году могут направить свыше 17 млрд руб.
Минцифры предлагает направить 17,2 млрд рублей из Резервного фонда на поддержку компаний IT-отрасли в условиях режима санкций. Средства в виде грантов будут распределять фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере...
 
Минэнерго разработало антикризисный план для ТЭКа
На фоне масштабных санкций Запада против российского энергокомплекса Минэнерго направило в правительство обширный список мер поддержки. Минэнерго признает, что подведомственные ей сектора экономики - электроэнергетика, нефть, газ и уголь - в...
 
17 марта 2022 года 17:09

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 марта в размере 104,8012 руб.

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17 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 104,8012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 325,09 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
17 марта 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 104,7791 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 104,7791 руб.

Минимальный курс доллара США составил 103,7 руб., максимальный - 107,98 руб. Было...    читать дальше
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17 марта 2022 года 17:57
На поддержку авиакомпаний выделено 25 млрд руб. - итоговый "антисанкционный" план обеспечения развития экономики РФ
Выделение из федерального бюджета 25 млрд руб. на поддержку авиакомпаний вошло в итоговый план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

План был одобрен на заседании правкомиссии по повышению...    читать дальше
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17 марта 2022 года 17:49
Ставки по ипотеке в США превысили 4%
Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США на прошлой неделе взлетела сразу на 31 базисный пункт и достигла 4,16%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Ставка по 30-летней ипотеке превысила 4%...    читать дальше
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17 марта 2022 года 17:42
Центробанк Узбекистана повысил основную ставку до 17%
Правление Центрального банка Узбекистана на заседании в четверг приняло решение повысить основную ставку до 17% с 14% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

"На фоне высокой неопределенности и напряженности во внешнеэкономических условиях Центральный банк повысил основную...    читать дальше
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17 марта 2022 года 17:34
Правкомиссия одобрила меры поддержки телеком-отрасли в условиях санкций
Президиум правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 15 марта одобрил перечень мер поддержки телеком- IT-отраслей.

Перечень мер утвержден в составе плана первоочередных действий по обеспечению развития российской...    читать дальше
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17 марта 2022 года 17:25
Фондовые индексы США снижаются в ходе торгов
Фондовые рынки США снижаются в четверг, на следующий день после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Значение Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск уменьшилось на 0,03% и составляло 34051,50 пункта.

Standard & Poor's 500 к...    читать дальше
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17 марта 2022 года 17:23
В феврале промпроизводство в США выросло на 0,5% против подъема на 1,4% в январе
Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали такие же темпы роста.

В январе...    читать дальше
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17 марта 2022 года 17:18
Белоруссия нормативно закрепила возможность расчетов по внешнему долгу в нацвалюте
Правительству Белоруссии, белорусским предприятиям и банкам разрешено исполнять свои обязательства по внешнему долгу перед странами, которые ввели санкции в отношении Белоруссии, в национальной валюте.

Соответствующее решение закреплено указом белорусского президента "О...    читать дальше
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17 марта 2022 года 17:10
ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 14%
Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку в четверг по итогам третьего месяца подряд, несмотря на продолжающийся сильный рост потребительских цен.

Ставка по семидневным операциям РЕПО оставлена на уровне 14%, как и ожидало подавляющее большинство...    читать дальше
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17 марта 2022 года 17:09
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 марта в размере 104,8012 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 104,8012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 325,09 коп.

Это автоматическое сообщение.
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17 марта 2022 года 17:09
ЦБ РФ установил курс евро с 18 марта в размере 115,9311 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 115,9311 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 282,90 коп.

Это автоматическое сообщение.
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17 марта 2022 года 17:02
Минэнерго: в госрегулировании рынка нефтепродуктов РФ нет необходимости, население в 2022 г. не увидит роста цен на АЗС
Существующие механизмы, принятые правительством, позволяют не допустить удорожания нефтепродуктов на АЗС, а возможно - и предложить более низкий уровень цен, так что в госрегулировании нет нужды, заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон...    читать дальше
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17 марта 2022 года 16:53
Бизнес и граждане получат льготные периоды по уплате кредитов с плавающей ставкой
Правительство РФ в четверг одобрило законопроект, который предоставляет льготные периоды бизнесу и гражданам по уплате кредитов с плавающей ставкой, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Законопроект предоставляет заемщикам возможность до 1 мая обратится в банки за...    читать дальше
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17 марта 2022 года 16:47
ЦБ зарегистрировал программу облигаций "Главстроя" на 3,3 млрд рублей
Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Главстрой" серии 002Р объемом 3,3 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Программе присвоен регистрационный номер 4-00611-R-002P.

Программа бессрочная. Облигации в рамках программы...    читать дальше
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17 марта 2022 года 16:45
Трейдеры не исключают подорожания золота до $10 тыс. за унцию после заморозки резервов РФ
Мировые рынки все еще пытаются осмыслить ситуацию, при которой из-за санкций Запада Россия по сути лишилась доступа к накопленным золотовалютным резервам на сумму $630 млрд, и результатом этого переосмысления может стать отказ центробанков мира от долларовых активов в пользу...    читать дальше
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17 марта 2022 года 16:36
Эксперимент по использованию беспилотных авто продлится до 2025 г.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о работе экспериментального правового режима в сфере беспилотного транспорта, следует из информации, размещенной на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, режим будет действовать в...    читать дальше
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