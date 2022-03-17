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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 18 марта в размере 115,9311 руб.
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17 марта 2022 года 17:09
ЦБ РФ установил курс евро с 18 марта в размере 115,9311 руб.
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17 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 115,9311 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 282,90 коп. Это автоматическое сообщение.
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На поддержку авиакомпаний выделено 25 млрд руб. - итоговый "антисанкционный" план обеспечения развития экономики РФ
Выделение из федерального бюджета 25 млрд руб. на поддержку авиакомпаний вошло в итоговый план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. План был одобрен на заседании правкомиссии по повышению... читать дальше
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Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США на прошлой неделе взлетела сразу на 31 базисный пункт и достигла 4,16%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Ставка по 30-летней ипотеке превысила 4%... читать дальше
.17 марта 2022 года 17:42
Правление Центрального банка Узбекистана на заседании в четверг приняло решение повысить основную ставку до 17% с 14% годовых, говорится в сообщении ЦБ. "На фоне высокой неопределенности и напряженности во внешнеэкономических условиях Центральный банк повысил основную... читать дальше
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Президиум правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 15 марта одобрил перечень мер поддержки телеком- IT-отраслей. Перечень мер утвержден в составе плана первоочередных действий по обеспечению развития российской... читать дальше
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.17 марта 2022 года 17:23
Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали такие же темпы роста. В январе... читать дальше
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Правительству Белоруссии, белорусским предприятиям и банкам разрешено исполнять свои обязательства по внешнему долгу перед странами, которые ввели санкции в отношении Белоруссии, в национальной валюте. Соответствующее решение закреплено указом белорусского президента "О... читать дальше
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Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку в четверг по итогам третьего месяца подряд, несмотря на продолжающийся сильный рост потребительских цен. Ставка по семидневным операциям РЕПО оставлена на уровне 14%, как и ожидало подавляющее большинство... читать дальше
.17 марта 2022 года 17:09
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 104,8012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 325,09 коп. Это автоматическое сообщение.
.17 марта 2022 года 17:09
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 115,9311 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 282,90 коп. Это автоматическое сообщение.
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.17 марта 2022 года 16:45
Мировые рынки все еще пытаются осмыслить ситуацию, при которой из-за санкций Запада Россия по сути лишилась доступа к накопленным золотовалютным резервам на сумму $630 млрд, и результатом этого переосмысления может стать отказ центробанков мира от долларовых активов в пользу... читать дальше
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о работе экспериментального правового режима в сфере беспилотного транспорта, следует из информации, размещенной на официальном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, режим будет действовать в... читать дальше
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