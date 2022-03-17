17 марта 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Март 2022
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 марта
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Март 2022
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Февраль 2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 27 февраля по 05 марта
|16:15
|Промышленное производство в США
|Февраль 2022
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17 марта 2022 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 35418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 104,602 руб. По... читать дальше
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17 марта 2022 года 11:42
Снижение российской экономики может продлиться три года - вплоть до 2024 года, пишут экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в опубликованном на сайте прогнозе. Доклад называется "О некоторых параметрах среднесрочного прогноза:... читать дальше
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17 марта 2022 года 11:34
Американская Xerox Holdings Corp. приостановила поставки продукции в Россию, сообщил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс.
Он также отметил, что Xerox отслеживает изменение ситуации в стране и осведомлена об угрозе потенциального изъятия активов российским... читать дальше
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17 марта 2022 года 11:27
Около 1,3 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, показатель снизился после роста накануне, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".
По данным ресурса, за сутки в Москве заболели 1 тыс. 352 человека, накануне сообщалось о 1 тыс. 621... читать дальше
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17 марта 2022 года 11:21
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1099,4 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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17 марта 2022 года 11:20
Меры налогового стимулирования долгосрочных сбережений граждан могут появиться в конце текущего года, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции агентства "Эксперт РА".
Ключевой из этих мер станет стимулирование со стороны... читать дальше
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17 марта 2022 года 11:12
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что цены на туры будут расти, но в настоящее время еще есть возможность купить туры по адекватным ценам.
"В дальнейшем, конечно, цены будут расти на уровень инфляции", - сказал Барзыкин во время... читать дальше
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17 марта 2022 года 11:03
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 34 тыс. 819 случаев, что на 1,7 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 5 тыс. 8 человек, от COVID-19 скончался 561 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше
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17 марта 2022 года 10:56
Правительство планирует объявить мораторий на включение недостроенных домов в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), чтобы не отвлекать застройщиков от работы, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
"Действительно планируется объявить мораторий. Он... читать дальше
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17 марта 2022 года 10:47
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречи с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в среду для обсуждения возможного наращивания этими государствами добычи нефти в условиях скачка цен из-за российско-украинского конфликта.
Джонсон и наследный принц... читать дальше
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17 марта 2022 года 10:39
Уровень безработицы в Москве находится на историческом минимуме, из-за ухода зарубежных компаний и санкций сильного напряжения на рынке труда не будет, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На... читать дальше
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17 марта 2022 года 10:25
Центральный банк Бразилии повысил базовую процентную ставку SELIC на 1 процентный пункт - до 11,75% годовых. Решение было принято руководителями ЦБ единогласно. Оно совпало со средним прогнозом аналитиков, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и... читать дальше
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17 марта 2022 года 10:17
Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в росийско-украинских переговорах.
По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 105,01 руб.... читать дальше
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17 марта 2022 года 10:12
Власти продолжают прорабатывать дополнительные меры поддержки транспортной отрасли, сообщил глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ с участием президента... читать дальше
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17 марта 2022 года 10:05
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверку участников рынка для недопущения задержек отгрузки сахара в объекты розничной торговли.
Проверка проводится по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, говорится в сообщении... читать дальше
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17 марта 2022 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,6/121,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 765 коп., Cредний курс продажи...
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