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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 35418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 104,602 руб. По... читать дальше

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Снижение российской экономики может продлиться три года - вплоть до 2024 года, пишут экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в опубликованном на сайте прогнозе. Доклад называется "О некоторых параметрах среднесрочного прогноза:... читать дальше

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Американская Xerox Holdings Corp. приостановила поставки продукции в Россию, сообщил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс. Он также отметил, что Xerox отслеживает изменение ситуации в стране и осведомлена об угрозе потенциального изъятия активов российским... Он также отметил, что Xerox отслеживает изменение ситуации в стране и осведомлена об угрозе потенциального изъятия активов российским... читать дальше

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Около 1,3 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, показатель снизился после роста накануне, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". По данным ресурса, за сутки в Москве заболели 1 тыс. 352 человека, накануне сообщалось о 1 тыс. 621... По данным ресурса, за сутки в Москве заболели 1 тыс. 352 человека, накануне сообщалось о 1 тыс. 621... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1099,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Меры налогового стимулирования долгосрочных сбережений граждан могут появиться в конце текущего года, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции агентства "Эксперт РА". Ключевой из этих мер станет стимулирование со стороны... Ключевой из этих мер станет стимулирование со стороны... читать дальше

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что цены на туры будут расти, но в настоящее время еще есть возможность купить туры по адекватным ценам. "В дальнейшем, конечно, цены будут расти на уровень инфляции", - сказал Барзыкин во время... "В дальнейшем, конечно, цены будут расти на уровень инфляции", - сказал Барзыкин во время... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 34 тыс. 819 случаев, что на 1,7 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 5 тыс. 8 человек, от COVID-19 скончался 561 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше

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Правительство планирует объявить мораторий на включение недостроенных домов в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), чтобы не отвлекать застройщиков от работы, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. "Действительно планируется объявить мораторий. Он... "Действительно планируется объявить мораторий. Он... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречи с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в среду для обсуждения возможного наращивания этими государствами добычи нефти в условиях скачка цен из-за российско-украинского конфликта. Джонсон и наследный принц... Джонсон и наследный принц... читать дальше

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Уровень безработицы в Москве находится на историческом минимуме, из-за ухода зарубежных компаний и санкций сильного напряжения на рынке труда не будет, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "На... "На... читать дальше

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Центральный банк Бразилии повысил базовую процентную ставку SELIC на 1 процентный пункт - до 11,75% годовых. Решение было принято руководителями ЦБ единогласно. Оно совпало со средним прогнозом аналитиков, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и... читать дальше

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Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в росийско-украинских переговорах. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 105,01 руб.... По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 105,01 руб.... читать дальше

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Власти продолжают прорабатывать дополнительные меры поддержки транспортной отрасли, сообщил глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ с участием президента... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверку участников рынка для недопущения задержек отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Проверка проводится по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, говорится в сообщении... Проверка проводится по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, говорится в сообщении... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,6/121,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 765 коп., Cредний курс продажи...

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