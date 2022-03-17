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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 108,0521 руб., евро - 118,7601 руб.
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17 марта 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 108,0521 руб., евро - 118,7601 руб.
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16 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 108,0521 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,43 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 118,7601 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,69 руб.
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17 марта 2022 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 17 марта составил 104,602 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 35418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 104,602 руб. По... читать дальше
.17 марта 2022 года 11:42
Снижение российской экономики может продлиться три года - вплоть до 2024 года, пишут экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в опубликованном на сайте прогнозе. Доклад называется "О некоторых параметрах среднесрочного прогноза:... читать дальше
.17 марта 2022 года 11:34
Американская Xerox Holdings Corp. приостановила поставки продукции в Россию, сообщил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс. Он также отметил, что Xerox отслеживает изменение ситуации в стране и осведомлена об угрозе потенциального изъятия активов российским... читать дальше
.17 марта 2022 года 11:27
Около 1,3 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, показатель снизился после роста накануне, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". По данным ресурса, за сутки в Москве заболели 1 тыс. 352 человека, накануне сообщалось о 1 тыс. 621... читать дальше
.17 марта 2022 года 11:21
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1099,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.17 марта 2022 года 11:20
Меры налогового стимулирования долгосрочных сбережений граждан могут появиться в конце текущего года, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции агентства "Эксперт РА". Ключевой из этих мер станет стимулирование со стороны... читать дальше
.17 марта 2022 года 11:12
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что цены на туры будут расти, но в настоящее время еще есть возможность купить туры по адекватным ценам. "В дальнейшем, конечно, цены будут расти на уровень инфляции", - сказал Барзыкин во время... читать дальше
.17 марта 2022 года 11:03
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 34 тыс. 819 случаев, что на 1,7 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 5 тыс. 8 человек, от COVID-19 скончался 561 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше
.17 марта 2022 года 10:56
Правительство планирует объявить мораторий на включение недостроенных домов в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), чтобы не отвлекать застройщиков от работы, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. "Действительно планируется объявить мораторий. Он... читать дальше
.17 марта 2022 года 10:47
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречи с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в среду для обсуждения возможного наращивания этими государствами добычи нефти в условиях скачка цен из-за российско-украинского конфликта. Джонсон и наследный принц... читать дальше
.17 марта 2022 года 10:39
Уровень безработицы в Москве находится на историческом минимуме, из-за ухода зарубежных компаний и санкций сильного напряжения на рынке труда не будет, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "На... читать дальше
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Центральный банк Бразилии повысил базовую процентную ставку SELIC на 1 процентный пункт - до 11,75% годовых. Решение было принято руководителями ЦБ единогласно. Оно совпало со средним прогнозом аналитиков, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и... читать дальше
.17 марта 2022 года 10:17
Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в росийско-украинских переговорах. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 105,01 руб.... читать дальше
.17 марта 2022 года 10:12
Власти продолжают прорабатывать дополнительные меры поддержки транспортной отрасли, сообщил глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ с участием президента... читать дальше
.17 марта 2022 года 10:05
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверку участников рынка для недопущения задержек отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Проверка проводится по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, говорится в сообщении... читать дальше
.17 марта 2022 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 88,6/121,97 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,6/121,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 765 коп., Cредний курс продажи...
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