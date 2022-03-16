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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 марта
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16 марта 2022 года 18:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 марта
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16 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6665,65 (-247,45) руб./грамм; на серебро - 85,58 (-5,37) руб./грамм; на платину - 3515,64 (-140,28) руб./грамм; на палладий - 8667,51 (-27,85) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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16 марта 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 марта выросла на 0,00% и составила 42024,595 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42024,595 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,000 млрд руб., или на...
.16 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 108,1438 руб. Минимальный курс доллара США составил 105,1 руб., максимальный - 110,1 руб. Было... читать дальше
.16 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12924 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 118,4379 руб. Минимальный курс евро составил 117,205 руб., максимальный - 119,88 руб. Было заключено 3552... читать дальше
.16 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3469 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 17,2686 руб. Минимальный курс юаня составил 16,9001 руб., максимальный - 18,4399 руб. Было заключено 25268... читать дальше
.16 марта 2022 года 19:05
В феврале 2022 года потребительские цены (индекс CPI) в Канаде выросли относительно февраля 2021 года на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Это максимальный показатель с августа 1991 года Относительно предыдущего... читать дальше
.16 марта 2022 года 19:02
За период с 5 по 11 марта 2022 цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 4,8%, сообщил Росстат. На предыдущей неделе цены на эту продукцию выросли на 2,9%. В том числе помидоры подорожали на 12,3%, бананы - на 11,3%, морковь - на 3,4%, белокочанная капуста... читать дальше
.16 марта 2022 года 19:01
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 5 по 11 марта снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года бензин в РФ вырос в цене на 1,1%. На двух предыдущих неделях цены на бензин не изменялись. Стоимость литра бензина в... читать дальше
.16 марта 2022 года 19:00
За период с 5 по 11 марта 2022 года потребительские цены повысились на 2,09%, с начала марта - на 3,38%, с начала года - на 5,62%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 26 февраля по 4 марта) инфляция составляла на 2,22%. В марте... читать дальше
.16 марта 2022 года 18:49
Фондовые рынки США открыли торги в среду уверенным ростом. Инвесторы ждут публикации итогов мартовского заседания ФРС и анализируют свежие статданные. Рынок ждет, что Федрезерв поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Ранее многие эксперты предполагали, что... читать дальше
.16 марта 2022 года 18:41
Соединенные Штаты импортировали всего 38 тыс. баррелей российской нефти в сутки в течение недели, завершившейся 11 марта, свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США. По сравнению с предыдущей неделей импорт упал почти в четыре раза, тогда он... читать дальше
.16 марта 2022 года 18:29
Япония на фоне введения санкций против РФ принимает меры по обеспечению стабильного поступления энергоресурсов, проект "Сахалин-2" играет здесь важную роль, заявил на пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида. "Наша страна имеет интересы в проектах добычи нефти и... читать дальше
.16 марта 2022 года 18:21
Российский рекламный рынок по итогам 2021 года вырос на 22% по сравнению с показателем за 2020 год, до 578 млрд рублей без НДС, свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). По сравнению с "допандемийным" 2019 годом рост рынка составил... читать дальше
.16 марта 2022 года 18:14
США сформировали список из 50 россиян, санкционный контроль за которыми будет осуществляться в приоритетном режиме
Минфин США сформировал список из 50 россиян, санкционный контроль за которыми будет осуществляться в приоритетном режиме. Этот перечень был вручен участникам первого заседания специальной международной группы, получившей название REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs),... читать дальше
.16 марта 2022 года 18:03
Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в феврале подскочил на 10,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Рост показателя относительно января составил 1,4%. Респонденты The Wall Street Journal в среднем... читать дальше
.16 марта 2022 года 18:00
ЦБ РФ с 17 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6665,65 (-247,45) руб./грамм; на серебро - 85,58 (-5,37) руб./грамм; на платину - 3515,64 (-140,28) руб./грамм; на палладий - 8667,51 (-27,85) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.16 марта 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 108,0972 руб. Минимальный курс доллара США составил 107,155 руб., максимальный - 110,1 руб. Было... читать дальше
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