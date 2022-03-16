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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 17 марта в размере 118,7601 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 1,2%
В феврале инфляция ускорилась до 1,17% после 0,99% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале потребительские цены выросли на 2,2%. Годовая инфляция разогналась до 9,15% после 8,7% месяцем ранее
 
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Вчера согласованный четвертый пакет санкций против России в связи с событиями на Украине был опубликован в Официальном журнале ЕС и вступил в силу. "Эти меры вступают в силу в день их публикации в Официальном журнале Европейского союза", -...
 
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Союз потребителей России попросил премьера Михаила Мишустина не поддерживать идеи государственного ограничения розничных цен на товары массового спроса, несмотря на их рост, сообщил вчера журналистам председатель союза Петр Шелищ. "Если в прошлом...
 
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Правительство РФ обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 5 раз - до 1000 евро. Речь идет об электронной торговле - покупках на зарубежных сайтах. Такая мера содержится в обновленном плане первоочередных действий по...
 
16 марта 2022 года 17:46

ЦБ РФ установил курс евро с 17 марта в размере 118,7601 руб.

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16 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 118,7601 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 369,21 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
16 марта 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 марта выросла на 0,00% и составила 42024,595 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42024,595 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,000 млрд руб., или на...
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16 марта 2022 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 108,1438 руб.

Минимальный курс доллара США составил 105,1 руб., максимальный - 110,1 руб. Было...    читать дальше
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16 марта 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 118,4379 руб.
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Минимальный курс евро составил 117,205 руб., максимальный - 119,88 руб. Было заключено 3552...    читать дальше
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16 марта 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 17,2686 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3469 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 17,2686 руб.

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16 марта 2022 года 19:05
Инфляция в Канаде в феврале составила максимальные с 1991 года 5,7%
В феврале 2022 года потребительские цены (индекс CPI) в Канаде выросли относительно февраля 2021 года на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Это максимальный показатель с августа 1991 года Относительно предыдущего...    читать дальше
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16 марта 2022 года 19:02
Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился до 4,8%
За период с 5 по 11 марта 2022 цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 4,8%, сообщил Росстат. На предыдущей неделе цены на эту продукцию выросли на 2,9%.

В том числе помидоры подорожали на 12,3%, бананы - на 11,3%, морковь - на 3,4%, белокочанная капуста...    читать дальше
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16 марта 2022 года 19:01
Цены на бензин за неделю снизились на 0,1% - Росстат
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 5 по 11 марта снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года бензин в РФ вырос в цене на 1,1%. На двух предыдущих неделях цены на бензин не изменялись.

Стоимость литра бензина в...    читать дальше
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16 марта 2022 года 19:00
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За период с 5 по 11 марта 2022 года потребительские цены повысились на 2,09%, с начала марта - на 3,38%, с начала года - на 5,62%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 26 февраля по 4 марта) инфляция составляла на 2,22%.

В марте...    читать дальше
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16 марта 2022 года 18:49
Фондовая Америка торгуется в плюсе
Фондовые рынки США открыли торги в среду уверенным ростом. Инвесторы ждут публикации итогов мартовского заседания ФРС и анализируют свежие статданные.

Рынок ждет, что Федрезерв поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Ранее многие эксперты предполагали, что...    читать дальше
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На прошлой неделе США сократили импорт нефти из РФ в 4 раза
Соединенные Штаты импортировали всего 38 тыс. баррелей российской нефти в сутки в течение недели, завершившейся 11 марта, свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США. По сравнению с предыдущей неделей импорт упал почти в четыре раза, тогда он...    читать дальше
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16 марта 2022 года 18:29
Премьер Японии заявил о важности для его страны проектов добычи нефти и газа в Восточной Сибири
Япония на фоне введения санкций против РФ принимает меры по обеспечению стабильного поступления энергоресурсов, проект "Сахалин-2" играет здесь важную роль, заявил на пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида.

"Наша страна имеет интересы в проектах добычи нефти и...    читать дальше
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16 марта 2022 года 18:21
Российский рекламный рынок в 2021 году вырос на 22% - до рекордных 578 млрд руб.
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16 марта 2022 года 18:14
США сформировали список из 50 россиян, санкционный контроль за которыми будет осуществляться в приоритетном режиме
Минфин США сформировал список из 50 россиян, санкционный контроль за которыми будет осуществляться в приоритетном режиме. Этот перечень был вручен участникам первого заседания специальной международной группы, получившей название REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs),...    читать дальше
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16 марта 2022 года 18:03
Цены на импортируемые в США товары в феврале выросли на 10,9%
Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в феврале подскочил на 10,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Рост показателя относительно января составил 1,4%. Респонденты The Wall Street Journal в среднем...    читать дальше
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16 марта 2022 года 18:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 марта
ЦБ РФ с 17 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6665,65 (-247,45) руб./грамм; на серебро - 85,58 (-5,37) руб./грамм; на платину - 3515,64 (-140,28) руб./грамм; на палладий - 8667,51 (-27,85) руб./грамм.

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16 марта 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 108,0972 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 108,0972 руб.

Минимальный курс доллара США составил 107,155 руб., максимальный - 110,1 руб. Было...    читать дальше
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