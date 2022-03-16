ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 марта в размере 108,0521 руб.

16 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 108,0521 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 343,02 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42024,595 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,000 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 108,1438 руб. Минимальный курс доллара США составил 105,1 руб., максимальный - 110,1 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 105,1 руб., максимальный - 110,1 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12924 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 118,4379 руб. Минимальный курс евро составил 117,205 руб., максимальный - 119,88 руб. Было заключено 3552... Минимальный курс евро составил 117,205 руб., максимальный - 119,88 руб. Было заключено 3552... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3469 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 17,2686 руб. Минимальный курс юаня составил 16,9001 руб., максимальный - 18,4399 руб. Было заключено 25268... Минимальный курс юаня составил 16,9001 руб., максимальный - 18,4399 руб. Было заключено 25268... читать дальше

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В феврале 2022 года потребительские цены (индекс CPI) в Канаде выросли относительно февраля 2021 года на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Это максимальный показатель с августа 1991 года Относительно предыдущего... читать дальше

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За период с 5 по 11 марта 2022 цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 4,8%, сообщил Росстат. На предыдущей неделе цены на эту продукцию выросли на 2,9%. В том числе помидоры подорожали на 12,3%, бананы - на 11,3%, морковь - на 3,4%, белокочанная капуста... В том числе помидоры подорожали на 12,3%, бананы - на 11,3%, морковь - на 3,4%, белокочанная капуста... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 5 по 11 марта снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года бензин в РФ вырос в цене на 1,1%. На двух предыдущих неделях цены на бензин не изменялись. Стоимость литра бензина в... Стоимость литра бензина в... читать дальше

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За период с 5 по 11 марта 2022 года потребительские цены повысились на 2,09%, с начала марта - на 3,38%, с начала года - на 5,62%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 26 февраля по 4 марта) инфляция составляла на 2,22%. В марте... В марте... читать дальше

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Фондовые рынки США открыли торги в среду уверенным ростом. Инвесторы ждут публикации итогов мартовского заседания ФРС и анализируют свежие статданные. Рынок ждет, что Федрезерв поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Ранее многие эксперты предполагали, что... Рынок ждет, что Федрезерв поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Ранее многие эксперты предполагали, что... читать дальше

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Соединенные Штаты импортировали всего 38 тыс. баррелей российской нефти в сутки в течение недели, завершившейся 11 марта, свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США. По сравнению с предыдущей неделей импорт упал почти в четыре раза, тогда он... читать дальше

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Япония на фоне введения санкций против РФ принимает меры по обеспечению стабильного поступления энергоресурсов, проект "Сахалин-2" играет здесь важную роль, заявил на пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида. "Наша страна имеет интересы в проектах добычи нефти и... "Наша страна имеет интересы в проектах добычи нефти и... читать дальше

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Российский рекламный рынок по итогам 2021 года вырос на 22% по сравнению с показателем за 2020 год, до 578 млрд рублей без НДС, свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). По сравнению с "допандемийным" 2019 годом рост рынка составил... читать дальше

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Минфин США сформировал список из 50 россиян, санкционный контроль за которыми будет осуществляться в приоритетном режиме. Этот перечень был вручен участникам первого заседания специальной международной группы, получившей название REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs),... читать дальше

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Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в феврале подскочил на 10,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Рост показателя относительно января составил 1,4%. Респонденты The Wall Street Journal в среднем... Рост показателя относительно января составил 1,4%. Респонденты The Wall Street Journal в среднем... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6665,65 (-247,45) руб./грамм; на серебро - 85,58 (-5,37) руб./грамм; на платину - 3515,64 (-140,28) руб./грамм; на палладий - 8667,51 (-27,85) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 108,0972 руб. Минимальный курс доллара США составил 107,155 руб., максимальный - 110,1 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 107,155 руб., максимальный - 110,1 руб. Было... читать дальше

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