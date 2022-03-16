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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 4 марта по 11 марта на 4345 тыс. баррелей, бензина - упали на 3615 тыс. баррелей
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16 марта 2022 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 4 марта по 11 марта на 4345 тыс. баррелей, бензина - упали на 3615 тыс. баррелей
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16 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4345 тыс. баррелей - до 415,907 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3615 тыс. баррелей и составили 240,991 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 332 тыс. баррелей, достигнув 114,206 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1800 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1462 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1759 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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Власти РФ должны исключить регулирование цен "в ручном режиме", обеспечив доступность товаров на потребительском рынке. Стабилизации цен должно способствовать увеличение предложения, в том числе за счет перенаправления экспортных товаров на внутренний рынок, заявил президент РФ... читать дальше
.16 марта 2022 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 4 марта по 11 марта на 4345 тыс. баррелей, бензина - упали на 3615 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4345 тыс. баррелей - до 415,907 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3615 тыс. баррелей и составили 240,991 млн... читать дальше
.16 марта 2022 года 17:28
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Крупнейшие банки РФ отмечают рост спроса физлиц на обезличенные металлические счета (ОМС): объем средств на них в Сбербанке достиг 315 млрд рублей, в ВТБ превышает 87 млрд рублей. Как говорится в сообщении Сбербанка, за последнюю неделю февраля и первую неделю марта... читать дальше
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