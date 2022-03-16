Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 118,0237 руб.

Минимальный курс евро составил 117,3025 руб., максимальный - 119,495 руб. Было заключено 2404 сделки. Объем торгов составил 21174,98 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 118,58 руб. за евро.

16 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 23321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 118,0237 руб.

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Власти РФ должны исключить регулирование цен "в ручном режиме", обеспечив доступность товаров на потребительском рынке. Стабилизации цен должно способствовать увеличение предложения, в том числе за счет перенаправления экспортных товаров на внутренний рынок, заявил президент РФ... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4345 тыс. баррелей - до 415,907 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3615 тыс. баррелей и составили 240,991 млн... Товарные запасы бензина сократились на 3615 тыс. баррелей и составили 240,991 млн... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный подъем в среду после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Нефтяные котировки в начале марта обновили максимумы с 2008 года, а затем рухнули на 22%. Такое падение сигнализирует о начале "медвежьего" тренда.... Нефтяные котировки в начале марта обновили максимумы с 2008 года, а затем рухнули на 22%. Такое падение сигнализирует о начале "медвежьего" тренда.... читать дальше

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ОО "МСБ-лизинг" выставило на 6 апреля оферту по соглашению с владельцами по выпуску облигаций серии 002Р-03, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на приобретение бондов пройдет с 28 марта по 1 апреля. Сбор заявок на приобретение бондов пройдет с 28 марта по 1 апреля. Количество приобретаемых бумаг - до 100 тыс. штук. Цена... Количество приобретаемых бумаг - до 100 тыс. штук. Цена... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин анонсировал увеличение в ближайшее время всех социальных выплат. "Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии", - сказал Путин на... читать дальше

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Крупные автопроизводители, включая Volkswagen и BMW, были вынуждены временно приостановить работу своих заводов в Европе из-за нехватки деталей, производившихся на Украине, пишет Financial Times. В первую очередь речь идет о проводах, которые используются в... В первую очередь речь идет о проводах, которые используются в... читать дальше

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Минпромторг РФ и металлурги договорились установить предельные цены на металлы на ближайшие месяцы, при этом для некоторых предприятий могут быть исключения с учетом их себестоимости, рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами совещания главы министерства... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по МСФО в 2021 г. сократилась на 28,8% по сравнению с 2020 г., до 2,6 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 12,9%, до 7,9 млрд руб., сообщила компания. Выручка за 2021 г. составила 48,2 млрд руб. (+9,6%). Рост... Выручка за 2021 г. составила 48,2 млрд руб. (+9,6%). Рост... читать дальше

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Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) рассматривает возможность производства электрических пикапов в США ввиду стремительного расширения рынка электромобилей в стране, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. С такой инициативой в... читать дальше

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Розничные продажи в США в феврале увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,4%, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в январе продажи взлетели на... читать дальше

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Банк России при условии доработки согласовал законопроект о внешнем управлении в значимых компаниях с иностранным "недружественным" участием, спешно сворачивающих бизнес в РФ после введения западных санкций из-за российской военной операции на Украине, сообщил "Интерфаксу"... читать дальше

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Крупнейшие банки РФ отмечают рост спроса физлиц на обезличенные металлические счета (ОМС): объем средств на них в Сбербанке достиг 315 млрд рублей, в ВТБ превышает 87 млрд рублей. Как говорится в сообщении Сбербанка, за последнюю неделю февраля и первую неделю марта... Как говорится в сообщении Сбербанка, за последнюю неделю февраля и первую неделю марта... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,79/140,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи...

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Биржевые цены на нефтепродукты после двухнедельного падения на этой неделе резко пошли вверх, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Как сообщалось, с конца февраля на фоне геополитической ситуации, санкций в отношении... Как сообщалось, с конца февраля на фоне геополитической ситуации, санкций в отношении... читать дальше

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Потребительские цены в Италии в феврале 2022 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к февралю 2021 года выросли на 5,7% после повышения на 4,8% месяцем ранее, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. По сравнению с январем текущего года... читать дальше

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"Татнефть" в 2021 году увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,75 раза, до 142,66 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка выросла в 1,7 раза, до рекордных 1,069 трлн рублей. Валовая прибыль в 2021 году выросла на 45%, до 268,25 млрд рублей, прибыль от продаж - в... Валовая прибыль в 2021 году выросла на 45%, до 268,25 млрд рублей, прибыль от продаж - в... читать дальше

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