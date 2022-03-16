Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1967,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3174,75 млрд руб.

16 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 марта составили по Российской Федерации 1967,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1841,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1965 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1817,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 марта составили 3174,75 млрд руб. против 3262,99468 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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