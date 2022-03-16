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S&P Dow Jones Indices исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов. Как говорится в сообщении S&P Dow Jones, изменения произойдут после окончания рабочего дня 31 марта 2022 года. Как говорится в сообщении S&P Dow Jones, изменения произойдут после окончания рабочего дня 31 марта 2022 года. На прошлой неделе индексный... На прошлой неделе индексный... читать дальше

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России предлагает расширить возможные механизмы внешнего управления в значимых компаниях с иностранным участием, владельцы которых спешно сворачивают бизнес в Россию. Среди озвученных идей: разрешение передавать временно в доверительное... читать дальше

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Власти Москвы увеличили объем поддержки малого и среднего бизнеса при софинансировании расходов на приобретение оборудования, сообщили на портале мэра и правительства столицы. "Максимальный размер помощи увеличен с 25% до 50%, а объем поддержки - с 10 до 30 млн руб. на одну... читать дальше

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Доллар США дешевеет, евро не изменился на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в ходе продолжающегося с понедельника четвертого раунда росийско-украинских переговоров. По... По... читать дальше

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Минцифры может стать единственным заказчиком информсистем федеральных и региональных органов власти в части обеспечения взаимодействия этих систем с инфраструктурой электронного правительства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом правительственного постановления,... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,13/132,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 582 коп., Cредний курс продажи...

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"Интер РАО" разрабатывает возможность выкупа free float - более 34% капитала, чтобы провести делистинг с "Московской биржи", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Основная цель - повысить управляемость компании и в условиях санкций снизить объем раскрываемой... Основная цель - повысить управляемость компании и в условиях санкций снизить объем раскрываемой... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 671,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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В ходе сегодняшних торгов доллар США снижается по отношению к евро и незначительно повышается в паре с японской иеной. Трейдеры ждут результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут подведены в 21:00 мск. Трейдеры ждут результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут подведены в 21:00 мск. Аналитики... Аналитики... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило Генбанку (Симферополь) рейтинг кредитоспособности на уровне "ruBB", по рейтингу установлен "стабильный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченными рыночными позициями... "Рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченными рыночными позициями... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 марта составили по Российской Федерации 1967,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1841,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 461 млн 648 тыс. 398, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались... читать дальше

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В феврале объем японского экспорта вырос по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 19,1% - до 7,190 трлн иен ($60,81 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. Темпы роста экспорта ускорились по сравнению с 9,6% в январе и были максимальными с... Темпы роста экспорта ускорились по сравнению с 9,6% в январе и были максимальными с... читать дальше

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ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-01 в размере 24% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил 10-летние облигации серии БО-01 на 2,5 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 9,6% годовых. По бондам 28... Эмитент разместил 10-летние облигации серии БО-01 на 2,5 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 9,6% годовых. По бондам 28... читать дальше

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Январские вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США увеличились на $593 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $4,503 млрд. Таким образом, рост был отмечен по итогам 2-го месяца подряд. Согласно данным американского Минфина, на конец... Согласно данным американского Минфина, на конец... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сегодня растут. В центре внимания участников рынка находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики уверены, что Федрезерв повысит ключевую процентную ставку по итогам... Аналитики уверены, что Федрезерв повысит ключевую процентную ставку по итогам... читать дальше

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