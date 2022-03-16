16 марта 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Январь 2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Февраль 2022
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Февраль 2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Февраль 2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Февраль 2022
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Январь 2022
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Январь 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 марта
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Март 2022
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16 марта 2022 года 10:53
S&P Dow Jones Indices исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов.
Как говорится в сообщении S&P Dow Jones, изменения произойдут после окончания рабочего дня 31 марта 2022 года.
На прошлой неделе индексный... читать дальше
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16 марта 2022 года 10:46
Федеральная налоговая служба (ФНС) России предлагает расширить возможные механизмы внешнего управления в значимых компаниях с иностранным участием, владельцы которых спешно сворачивают бизнес в Россию. Среди озвученных идей: разрешение передавать временно в доверительное... читать дальше
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16 марта 2022 года 10:34
Власти Москвы увеличили объем поддержки малого и среднего бизнеса при софинансировании расходов на приобретение оборудования, сообщили на портале мэра и правительства столицы. "Максимальный размер помощи увеличен с 25% до 50%, а объем поддержки - с 10 до 30 млн руб. на одну... читать дальше
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16 марта 2022 года 10:15
Доллар США дешевеет, евро не изменился на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в ходе продолжающегося с понедельника четвертого раунда росийско-украинских переговоров.
По... читать дальше
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16 марта 2022 года 10:04
Минцифры может стать единственным заказчиком информсистем федеральных и региональных органов власти в части обеспечения взаимодействия этих систем с инфраструктурой электронного правительства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом правительственного постановления,... читать дальше
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16 марта 2022 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,13/132,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 582 коп., Cредний курс продажи...
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16 марта 2022 года 09:57
"Интер РАО" разрабатывает возможность выкупа free float - более 34% капитала, чтобы провести делистинг с "Московской биржи", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Основная цель - повысить управляемость компании и в условиях санкций снизить объем раскрываемой... читать дальше
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16 марта 2022 года 09:49
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 671,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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16 марта 2022 года 09:44
В ходе сегодняшних торгов доллар США снижается по отношению к евро и незначительно повышается в паре с японской иеной.
Трейдеры ждут результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут подведены в 21:00 мск.
Аналитики... читать дальше
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16 марта 2022 года 09:41
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило Генбанку (Симферополь) рейтинг кредитоспособности на уровне "ruBB", по рейтингу установлен "стабильный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченными рыночными позициями... читать дальше
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16 марта 2022 года 09:39
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 марта составили по Российской Федерации 1967,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1841,3 млрд руб.
На... читать дальше
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16 марта 2022 года 09:30
По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 461 млн 648 тыс. 398, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались... читать дальше
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16 марта 2022 года 09:23
В феврале объем японского экспорта вырос по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 19,1% - до 7,190 трлн иен ($60,81 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны.
Темпы роста экспорта ускорились по сравнению с 9,6% в январе и были максимальными с... читать дальше
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16 марта 2022 года 09:23
ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-01 в размере 24% годовых, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил 10-летние облигации серии БО-01 на 2,5 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 9,6% годовых. По бондам 28... читать дальше
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16 марта 2022 года 09:16
Январские вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США увеличились на $593 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $4,503 млрд. Таким образом, рост был отмечен по итогам 2-го месяца подряд.
Согласно данным американского Минфина, на конец... читать дальше
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16 марта 2022 года 09:10
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сегодня растут. В центре внимания участников рынка находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики уверены, что Федрезерв повысит ключевую процентную ставку по итогам... читать дальше
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