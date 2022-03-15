Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 111,3956 руб.

Минимальный курс доллара США составил 110 руб., максимальный - 114,3 руб. Было заключено 4965 сделок. Объем торгов составил 70200,03 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 110,1 руб. за доллар США.

15 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14008 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 111,3956 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 42024,595 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,000 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8013 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 119,7293 руб. Минимальный курс евро составил 118,33 руб., максимальный - 122,915 руб. Было заключено 4113... Минимальный курс евро составил 118,33 руб., максимальный - 122,915 руб. Было заключено 4113... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14767 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 111,1093 руб. Минимальный курс доллара США составил 109,25 руб., максимальный - 114,1025 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 109,25 руб., максимальный - 114,1025 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5660 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 17,6154 руб. Минимальный курс юаня составил 17,01 руб., максимальный - 19,1853 руб. Была заключена 16931... Минимальный курс юаня составил 17,01 руб., максимальный - 19,1853 руб. Была заключена 16931... читать дальше

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Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена, госсекретаря МША Энтони Блинкена и ряда других высокопоставленных чиновников и военных администрации США. "В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для... "В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для... читать дальше

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Банк России передумал снижать лимит по аукционам репо в рамках "тонкой настройки" из-за повышенного спроса банков на ликвидность. Как говорится в сообщении ЦБ, для удовлетворения потребности всех банков в рублевой ликвидности Банк России принял решение продолжить... Как говорится в сообщении ЦБ, для удовлетворения потребности всех банков в рублевой ликвидности Банк России принял решение продолжить... читать дальше

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Один из крупнейших мировых производителей комплектующих для компьютеров - американская Intel Corp. - инвестирует более 33 млрд евро в производство полупроводниковых компонентов в Европе. Это первая фаза реализации объявленного компанией еще в прошлом году плана,... Это первая фаза реализации объявленного компанией еще в прошлом году плана,... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6913,1 (-351,97) руб./грамм; на серебро - 90,95 (-4,07) руб./грамм; на платину - 3655,92 (-214,39) руб./грамм; на палладий - 8695,36 (-767,45) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Россия в этом сельхозгоду (с 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года) экспортировала 2,5 млн тонн кормов и комбикормов, что на 11% больше, чем годом ранее. Как говорится в сообщении Центра оценки качества зерна, об этом замдиректора центра Инна Зайченко заявила на... Как говорится в сообщении Центра оценки качества зерна, об этом замдиректора центра Инна Зайченко заявила на... читать дальше

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Союз потребителей РФ запросил у наиболее крупных компаний, объявивших об уходе с российского рынка или приостановке деятельности в РФ, информацию о планах по исполнению обязательств перед клиентами, сообщил во вторник журналистам сопредседатель союза Алексей Койтов. "Мы... "Мы... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), "Росагролизинга", НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ), "РЕСО-лизинга", "Балтийского лизинга"... читать дальше

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Правительство планирует предусмотреть обязательное авансирование контрактов на капитальный ремонт многоквартирных домов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Также будет установлена норма по обязательному авансированию государственных контрактов в размере от... "Также будет установлена норма по обязательному авансированию государственных контрактов в размере от... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 122,4522 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 478,21 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 111,4823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 371,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14008 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 111,3956 руб. Минимальный курс доллара США составил 110 руб., максимальный - 114,3 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 110 руб., максимальный - 114,3 руб. Было... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во вторник, что правительство предложит партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли. Кроме того, по его словам, РФ предложит партнерам по ЕАЭС зафиксировать валютный... Кроме того, по его словам, РФ предложит партнерам по ЕАЭС зафиксировать валютный... читать дальше

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