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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 111,3956 руб.
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15 марта 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 111,3956 руб.

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15 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14008 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 111,3956 руб.

Минимальный курс доллара США составил 110 руб., максимальный - 114,3 руб. Было заключено 4965 сделок. Объем торгов составил 70200,03 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 110,1 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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