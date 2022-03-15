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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 17,5254 руб.
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15 марта 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 17,5254 руб.

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15 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14526 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 17,5254 руб.

Минимальный курс юаня составил 17,2001 руб., максимальный - 17,85 руб. Было заключено 538 сделок. Объем торгов составил 3705,39 млн руб., что на 295% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 17,75 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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