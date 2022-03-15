Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 982,3 млрд руб.

15 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 982,3 млрд руб.

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Правительство РФ утвердило ряд мер поддержки туроператоров, в том числе введение единого минимального размера финансовых гарантий для компаний с любым оборотом, следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации. Постановлением от 12 марта... Постановлением от 12 марта... читать дальше

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В обновленный британский санкционный список попали около 350 российских физических и юридических лиц, в том числе премьер РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Также во вторник в санкционный список Великобритании были внесены пресс-секретарь президента РФ... Также во вторник в санкционный список Великобритании были внесены пресс-секретарь президента РФ... читать дальше

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Ушедшие из РФ иностранные компании потеряли рынок надолго, Россия готова ответить на санкции технологическим прорывом, заявил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. "Сегодня Россия продолжает жить в условиях жестких, но бессмысленных санкций. Но мы справимся с... "Сегодня Россия продолжает жить в условиях жестких, но бессмысленных санкций. Но мы справимся с... читать дальше

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Международная юркомпания Baker McKenzie со штаб-квартирой в Чикаго уходит с российского рынка, говорится в сообщении на ее сайте. Подразделения компании в Москве и Санкт-Петербурге станут самостоятельной юрфирмой. Baker McKenzie открыла офис в Москве 33 года назад в... Baker McKenzie открыла офис в Москве 33 года назад в... читать дальше

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Руководители работающих на российском рынке автоконцернов пока не подтверждают полный уход из РФ и надеются на возобновление бизнес-операций, прерванных с началом спецоперации на территории Украины, заявил глава ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД), председатель совета... читать дальше

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Экспорт природного газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте 2022 года (по данным за первые 15 дней) составил в среднем за сутки около 500 млн куб. м - это максимальный уровень за последние 7 месяцев, следует из данных компании. Больше в пересчете на сутки в последнее время... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 104,09/144,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 680 коп., Cредний курс продажи...

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По итогам 2021 года чистая прибыль ПАО "Фортум" по РСБУ составила 18,644 млрд руб., что на 12,3% больше по сравнению с показателем 2020 года, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 5,1% - до 82,512 млрд руб. Выручка увеличилась на 5,1% - до 82,512 млрд руб. Доналоговая прибыль выросла на 11,8%... Доналоговая прибыль выросла на 11,8%... читать дальше

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Датская A.P. Moeller-Maersk A/S рассчитывает до конца апреля завершить все контейнерные операции с российскими контейнерами. "Остановить бизнес в такой стране, как Россия, не так-то просто. До начала военной операции у нас было более 50 тыс. заявок на перевозку... "Остановить бизнес в такой стране, как Россия, не так-то просто. До начала военной операции у нас было более 50 тыс. заявок на перевозку... читать дальше

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Торги во вторник азиатские фондовые индексы в основном завершили снижением, кроме японского. Участники рынка продолжают следить за развитием событий вокруг вооруженного конфликта на Украине. Ситуация уже привела к перебоям в поставках и в воздушном сообщении между... Участники рынка продолжают следить за развитием событий вокруг вооруженного конфликта на Украине. Ситуация уже привела к перебоям в поставках и в воздушном сообщении между... читать дальше

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Немецкий концерн Siemens продолжит техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" в рамках сервисных контрактов. "Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствие с нормами и правилами экспортного контроля, и проводим дальнейший анализ ситуации", - сообщили... "Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствие с нормами и правилами экспортного контроля, и проводим дальнейший анализ ситуации", - сообщили... читать дальше

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В среду, 16 марта, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 448,38 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 16 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2,43 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 16 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $143,36 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Закон во исполнение указа президента РФ о мерах поддержки IT-отрасли планируется принять в самое ближайшее время, а некоторые меры могут заработать уже со следующей недели, заявил журналистам в Москве замглавы Минцифры Максим Паршин. "Сейчас проект закона, который... "Сейчас проект закона, который... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 975 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 120,3649 руб. Минимальный курс евро составил 116,9925 руб., максимальный - 125,8975 руб. Было заключено 2511... Минимальный курс евро составил 116,9925 руб., максимальный - 125,8975 руб. Было заключено 2511... читать дальше

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